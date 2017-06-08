Приём граждан проведёт Эльмира Канаева в печорской прокуратуре
В июне первый заместитель прокурора Псковской области Эльмира Канаева проведёт личный прием граждан в прокуратуре Печорского района (Печоры, улица Каштановая, дом 8).
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе надзорного ведомства, для встречи с Эльмирой Канаевой печерянам необходимо обратиться к исполняющему обязанности прокурора района Дмитрию Попову с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу. Сделать это нужно до 16 июня.