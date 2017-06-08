Невельский прокурор возбудил дело в отношении директора профсоюзного санатория

11:16, 08 июня 2017, ПАИ

Невельским межрайонным прокурором в отношении директора санатория «Голубые озера» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки, проведенной Невельской межрайонной прокуратурой, было установлено, что работникам санатория не выплачена заработная плата за апрель 2017 года на сумму более 1,4 млн. рублей. Отметим, что основанием для проверки стали сообщения СМИ. В настоящее время по результатам принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, заработная плата работникам санатория выплачена в полном объеме.

Ранее ПАИ сообщало, что заместитель губернатора — руководитель аппарата администрации Псковской области Максим Жаворонков направил обращение в прокуратуру региона с просьбой проверить информацию о несвоевременной выплате заработной платы сотрудникам санатория «Голубые озёра» в деревне Опухлики Невельского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

О фактах нарушений трудовых прав граждан на сайте губернатора Псковской области сообщил член Общественного совета по правам пациентов при Государственном комитете по здравоохранению и фармации региона Иван Васильев. В тексте, в частности, сообщается об имеющейся задолженности по заработной плате работникам профучреждения с начала 2017 года и том, что в профсоюзных санаториях и здравницах — «Хилово», «Череха», «Алоль», «Голубые озера», «Сороть», «Пушкиногорье» и других — уже несколько лет не производится индексация заработной платы работникам профсоюзных учреждений.

Максим Жаворонков попросил надзорное ведомство проверить изложенные в сообщении факты и принять меры прокурорского реагирования.