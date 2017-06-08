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Общество

В Пскове начинаются мероприятия, приуроченные ко Дню России

В Пскове начинаются мероприятия, приуроченные ко Дню России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета. Тематические программы будут проходить как на открытых центральных площадках Пскова, так и в библиотеках, Доме офицеров, Городском культурном центре.

8 июня в 11:00 в Доме детского творчества (улица Кузнецкая, 33) началась концертная программа «Моя Россия». Также в 11:00 в Детской библиотеке «ЛиК» (Октябрьский пр., 21) стартовала познавательно-игровая программа «Виват, Россия!». В 19:00 в Городском культурный центре псковичей ждет концертная программа Заслуженного коллектива народного творчества России русского народного хора, посвященного дню независимости России «Когда приходит праздник...».

Праздничные мероприятия продлятся 9 июня: состоится открытие выставки детских рисунков и первенство центра «Юность» по легкой атлетике.

10 июня откроется выставка, посвященная Митрополиту Антонию Сурожскому. Организаторы мероприятия обращают внимание псковичей на перенос даты открытия. Выставка начнет работать в 14:00 в Городском культурном центре. На 11 июня намечена концертная программа с участием творческих делегаций из Архангельска, Выборга и Твери.

12 июня, в основной день праздника, псковичей ждет программа, рассчитанная на зрителей разного возраста: фото-квест, ряд интерактивных площадок, несколько спортивных мероприятий, танцевальный флешмоб, плац-концерт, караоке-площадка. Кроме того, в этот день в Пскове пройдет церемония возложения цветов к памятному знаку «Город воинской Славы» и финиш воздушно-десантных войск РФ с IV четырехдневного марша.

С 13 по 16 июня тематические мероприятия продолжатся в различных муниципальных учреждениях.

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