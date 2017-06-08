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Общество

Программа мероприятий ко Дню России в Пскове с 8 по 16 июня

8 июня в 11:00 в Доме детского творчества (улица Кузнецкая, 33) началась концертная программа «Моя Россия». В это же время в 11:00 в Детской библиотеке «ЛиК» (Октябрьский пр., 21) стартовала познавательно-игровая программа «Виват, Россия!». А в 19.00 в Городском культурный центре псковичей ждет концертная программа Заслуженного коллектива народного творчества России русского народного хора, посвященного дню независимости России «Когда приходит праздник...».

9 июня в 11.00 пройдут одновременно несколько мероприятий:

- в ДМШ № 2 (ул. Красноармейская, 21) состоится концертная программа «Россия - необъятная страна».

- в Доме детского творчества - открытие выставки детских рисунков «Люблю тебя, моя Россия!».

- в Погранично-таможенно-правовом лицее для юных псковичей будет организован детский праздник «Россия - Родина моя!"

- в МБУДО «ДООСЦ «Юность» пройдет первенство центра «Юность» по легкой атлетике.

10 июня в 14:00 в Городском культурном центре откроется выставка, посвященная Митрополиту Антонию Сурожскому. Для псковичей будет организована лекция-экскурсия, где подробно будут рассмотрены основные вехи жизни Владыки Антония.

11 июня в 16:30 в малом зале Городского культурного центра состоится конференция «Патриотизм - это то, что нас объединяет». В Доме офицеров: в 12:00 - концертная программа с участием творческих делегаций из городов Архангельск, Выборг, Тверь, в 16:00 псковичей приглашают окунуться в атмосферу праздника русской народной песни и танца «Люблю тебя моя Россия!».

12 июня в 10:00 на городском пляже пройдет кубок Псковской области по пляжному волейболу, посвященный памяти Александра Невского.

В 11:00 в Доме спорта (Набережная реки Великой, 16) состоятся «Олимпийские дни СДЮСШОР «Барс».

В 12:00:

- на площади Ленина для жителей Пскова будет организована интерактивная программа «Я - Россия!» (Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия»).

- на стадионе «Машиностроитель» (Кузнецкая, 25) пройдут соревнования по футболу среди детских команд.

- в Детском парке псковичей ожидает праздничная программа «Россия - тебе всех песен благодать!».

- на площадке у памятника А.С. Пушкину - Плац-концерт «Россия - мой дом».

- в Сквере МБУК «Дом офицеров» состоится музыкальный гала-концерт финалистов «Люблю тебя, мой город над Великой».

В 14:00 в малом зале Городского культурного центра пройдет церемония вручения медалей «За заслуги перед Псковом» и паспортов.

В 15:00 псковичей приглашают принять участие во Всероссийском исторический квесте Волонтеров Победы «1942. Партизанскими тропами». Старт игры начнется у памятника кн. Ольге (Октябрьская пл.)

В 16:00 на площади Победы - церемония возложения цветов к памятному знаку «Город воинской Славы»

В 16:30 у монумента «Могила неизвестного солдата» финишируют воздушно-десантные войска РФ с IV четырехдневного марша.В 17.00 в Городском культурном центре в рамках фестиваля городов воинской славы состоится тематическая программа «Мы едины, мы - Россия!».

13 июня в 11:00 в школе № 12 (ул. 23 Июля, 9) для детей школьного лагеря будет организована Музыкально-литературная композиция «Россия - Родина моя!».В 13:00 в библиотеке «Родник» им. С.А. Золотцева (ул. Труда, 20) тематический час - «Русь моя, люблю твои березы».

13 и 15 июня в 11:00 в детской экологической библиотеке «Радуга» (ул. Новоселов, 11) пройдет информационно - познавательный час «Хороша страна моя родная...».

С 13 по 16 июня в 11:00 в библиотеке - Центр общения и информации им. И. Н. Григорьева (ул. Юбилейная, 87а) состоится виртуальное путешествие по интересным местам России «Это моя Родина, это моя Россия!».

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