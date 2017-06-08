Пять первых классов будет в новой школе Пскова

11:24, 08 июня 2017, ПАИ

В новой школе Пскова, которая построена в деревне Борисовичи Псковского района, будут открыты пять первых классов. Об этом сообщил глава администрации города Игорь Калашников на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 8 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Калашников также отметил, что старое здание инженерно-лингвистической гимназии Пскова также будет использоваться. Его планируется переоборудовать под детский сад, где будут ясельные группы и две подготовительные группы для новой школы.

По словам главы администрации Пскова, уже решены вопросы подъезда к новой школе, вопросы обеспечения безопасности дорожного движения рядом с этим учебным заведением. В настоящее время, добавил он, ведётся благоустройство территории, которое завершится к 1 июля. Кроме того, прорабатывается вопрос приобретения дополнительного оборудования, которое позволит седлать школу уютной и комфортной, проинформировал Игорь Калашников.

«Город очень ждал этой школы. Никаких сомнений, что 1 сентября в ней прозвенит первый звонок, на данный момент нет», - заявил глава администрации Пскова и добавил, что это будет учебное заведение нового поколения.