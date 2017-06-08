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Общество

Работать в новой псковской школе хотят учителя из столиц и Прибалтики

Работать в новой псковской школе в Борисовичах хотят учителя из столиц и Прибалтики, сообщила 8 июня на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии, будущий директор новой школы Татьяна Светенко. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Татьяны Светенко, в новую школу перешли немногие псковские учителя. «Звонят педагоги из Петербурга, стран Балтии, есть математик из Москвы, молодые специалисты. Ведутся переговоры с нашей магистратурой, бакалавриатом. Мы не отказываем никому, если видим людей с горящими глазами», - подчеркнула она и добавила, что по штатному расписанию в школе должно быть 144 учителя.

«О сложностях или потерях в кадровом составе других школ говорить сложно и преждевременно, надеемся, что этого не произойдет», - отметил начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов. Он также выразил надежду, что Псков «это чётко отработает, в том числе в части прихода молодых учителей — выпускников ПсковГУ».

По словам Татьяна Светенко, набор детей с незакрепленных территорий в новую школу осуществляется с 3 июня. Из лингвистической гимназии в Борисовичах будут учиться 410 школьников. «Классы сейчас переполнены, они будут делиться», - уточнила директор.

Александр Седунов добавил, что Пскове прибавилось порядка 1000 учеников, которые приехали из других районов и регионов. По его словам, сейчас преждевременно говорить о том, сколько детей и из каких школ перейдут в новое учебное заведение. 

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