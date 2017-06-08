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Общество

Александр Седунов: Новая школа - это не только новые стены, но и новые возможности

«Новая школа - это не только новые стены но и новая образовательная программа, и новые возможности для наших детей», - заявил начальник регионального управления образования Александр Седунов сегодня, 8 июня, в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», посвященной вопросам, связанным с вводом в строй новой школы в городе Пскове.

Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, Александр Седунов отметил, что, «наверное, это неплохо, что строительство новой школы, ее работа, комплектование и запуск вызывают столько вопросов». Он также напомнил, что это первая школа, построенная в городе «с нуля» за последние 25 лет.

По его словам, на сегодняшний день в здании школы уже идет установка оборудования, скоро рабочие приступят скоро к монтажу компьютерной техники и мультимедийного оборудования.

Начальник управления образования отметил, что в новой школе будет 3 спортзала и тренажерный зал, есть все возможности для занятия игровыми видами спорта, хореографией, борьбой, легкой атлетикой. В середине августа, по его словам, будет завершен монтаж спорткомплекса на пришкольном участке.

Александр Седунов отметил, что фактически завершается комплектование школы педагогическими кадрами. Идет комплектование классов. «Мы четко понимаем количество детей, количество педагогических работников», - заверил он.

Руководитель областного управления образования напомнил, что в мае было дополнено постановление городской администрации, где четко указаны дома на территории Пскова, из которых набираются дети в новую школу. Жители домов с Балтийской и Венской улиц, де-юре расположенных на территории Псковского района, по его словам, также записываются в школу. «Здесь не может быть никакого ажиотажа, никаких вопросов с точки зрения набора», - заверил Александр Седунов.

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