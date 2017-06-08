Рядом с новой псковской школой появится дополнительная автобусная остановка

11:35, 08 июня 2017, ПАИ

Рядом с новой псковской школой на улице Балтийской появится дополнительная автобусная остановка, заявил глава администрации Пскова Игорь Калашников сегодня, 8 июня, в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды», посвященной вопросам, связанным с вводом в строй новой городской школы.

Он также сообщил, что городские власти планируют увеличить количество автобусов, которые ходят по этому маршруту. Кроме того, на Балтийской для удобства пешеходов появятся два кнопочных светофора.