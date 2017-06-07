111-й театральный сезон закроется в Пскове 22 июня

11:49, 08 июня 2017, ПАИ

В Псковском драмтеатре завершается 111-й театральный сезон. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, 21 и 22 июня зрители увидят на большой сцене новый спектакль «Усвятские шлемоносцы» от режиссера Александра Кладько. Работа «Усвятские шлемоносцы» станет последней премьерой, которая состоится в рамках 111-го театрального сезона.

В 111-м сезоне в Псковском академическом театре драмы было создано больше десятка новых постановок для большой и малой сцен, среди которых поэтические, авангардные, классические и документальные спектакли.

Новая работа главного режиссера театра Александра Кладько основана на повести о жителях русской деревни, ушедших защищать Родину в первые дни войны. Именно поэтому показы спектакля состоятся 21 и 22 июня – в дни начала Великой Отечественной войны.

«Усвятские шлемоносцы» - это повесть Евгения Носова о достоинстве русского человека, вынужденного стать солдатом.

«Надо знать свои корни, надо гордиться своим языком, своей историей. И в повести всё это есть. И сделано это всё очень тонко, не нарочито, с любовью к тем людям, о которых Носов писал, потому что он сам был из этой среды. Нам важна была жизнь этих людей до и после», - отметил режиссер Александр Кладько.

Билеты уже в продаже. Их можно прибрести в кассе театра на улице Пушкина,13 или на сайте .