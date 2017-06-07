0
10:18
В Пушкинском заповеднике представлены макеты памятника няне Пушкина
17:39
Начался прием заявок от псковских НКО на получение господдержки в области межнационального сотрудничества
13:04
Печоры переименовали в Лухнов
09:23
Чистейший образец
08:31
Пушкинский день отмечается в России 6 июня
20:28
Лицевой летописный свод XVI века передан в дар музею-заповеднику «Изборск»
12:18
22 июня в галерее «Дар» откроется выставка-фестиваль «Псковские ерши»
Еще новости
Культура

111-й театральный сезон закроется в Пскове 22 июня

В Псковском драмтеатре завершается 111-й театральный сезон. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции, 21 и 22 июня зрители увидят на большой сцене новый спектакль «Усвятские шлемоносцы» от режиссера Александра Кладько. Работа «Усвятские шлемоносцы» станет последней премьерой, которая состоится в рамках 111-го театрального сезона.

В 111-м сезоне в Псковском академическом театре драмы было создано больше десятка новых постановок для большой и малой сцен, среди которых поэтические, авангардные, классические и документальные спектакли.

Новая работа главного режиссера театра Александра Кладько основана на повести о жителях русской деревни, ушедших защищать Родину в первые дни войны. Именно поэтому показы спектакля состоятся 21 и 22 июня – в дни начала Великой Отечественной войны.

«Усвятские шлемоносцы» - это повесть Евгения Носова о достоинстве русского человека, вынужденного стать солдатом.

«Надо знать свои корни, надо гордиться своим языком, своей историей. И в повести всё это есть. И сделано это всё очень тонко, не нарочито, с любовью к тем людям, о которых Носов писал, потому что он сам был из этой среды. Нам важна была жизнь этих людей до и после», - отметил режиссер Александр Кладько.

Билеты уже в продаже. Их можно прибрести в кассе театра на улице Пушкина,13 или на сайте .

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пушкинском заповеднике представлены макеты памятника няне Пушкина
07 июня 2017
В Пушкинском заповеднике представлены макеты памятника няне Пушкина 3
Начался прием заявок от псковских НКО на получение господдержки в области межнационального сотрудничества
06 июня 2017
Начался прием заявок от псковских НКО на получение господдержки в области межнационального сотрудничества 5
Печоры переименовали в Лухнов
06 июня 2017
Печоры переименовали в Лухнов
Пушкинский день отмечается в России 6 июня
06 июня 2017
Пушкинский день отмечается в России 6 июня
Лицевой летописный свод XVI века передан в дар музею-заповеднику «Изборск»
05 июня 2017
Лицевой летописный свод XVI века передан в дар музею-заповеднику «Изборск»
22 июня в галерее «Дар» откроется выставка-фестиваль «Псковские ерши»
05 июня 2017
22 июня в галерее «Дар» откроется выставка-фестиваль «Псковские ерши»
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ, часть 2)
04 июня 2017
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ, часть 2)
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04 июня 2017
51 Пушкинский праздник поэзии в Михайловском (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...