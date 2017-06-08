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Группы для 240 малышей разместятся в здании псковской лингвистической гимназии
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Общество

Группы для 240 малышей разместятся в здании псковской лингвистической гимназии

Группы для 240 малышей разместятся в здании псковской инженерно-лингвистической гимназии на Юбилейной, 56. Об этом 8 июня на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сообщил начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Напомним, что здание гимназии освобождается в связи с переездом в новую школу, построенную в деревне Борисовичи Псковского района.

«Планируется, что к двум дошкольным группа добавят ещё четыре группы дошкольников. Позднее, после замены сантехники и приспособления для маленьких детей от 1,5 лет, появятся и ясельные группы. Это со временем будут 240 человек, которые предусмотрены проектной мощностью типового здания детского сада», - пояснил Александр Седунов.

Глава администрации Пскова Игорь Калашников отметил, что часть средств на оборудование детского сада уже запланирована в бюджете. «Будем группу за группой постепенно оборудовать», - добавил он.

Александр Седунов уточнил, что больших изменений и реконструкций там не планируется, так как здание для детского сада типовое.

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