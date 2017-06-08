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Общество

Псковская область продолжит участие в федеральной программе по строительству новых школ

Псковская область продолжит участие в федеральной программе по строительству новых школ. Об этом сообщил начальник Управления образования Псковской области Александр Седунов на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 8 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В связи с этим Александр Седунов выразил уверенность, что в 2018-2019 году в регионе продолжат появляться новые школы.

Напомним, 1 сентября откроет свои двери для учеников новая школа в деревне Борисовичи Псковского района. Это первое образовательное учреждение, построенное для Пскова за последние 20 лет. Средства на его возведение были выделены из федерального и областного бюджетов в рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы, в которую регион попал благодаря усилиям губернатора Псковской области Андрея Турчака.

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