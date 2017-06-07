Пьяного мотоциклиста на трассе Москва - Балтия задержали псковские инспекторы

11:54, 08 июня 2017, ПАИ

7 июня в Себежском районе на 576-м километре автодороги Москва - Балтия стражи порядка задержали водителя мотоцикла ХМОТО RAPTOR, который управлял транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На улице Максима Горького в Пскове полицейские остановили автомашину ВАЗ-21054. Выяснилось, что транспортным средством управлял 25-летний мужчина, который также оказался пьяным. На улице Смольной в поселке Бежаницы задержан пьяный водитель автомашины ВАЗ-21099.

По всем установленным фактам проводятся проверки.