Татьяна Светенко: Запись в новую школу проходит без очередей и ночных дежурств

11:59, 08 июня 2017, ПАИ

Комплектация новой псковской школы проходит «без ажиотажа», проблемы были только с первыми классами, сообщила 8 июня на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» директор Псковской инженерно-лингвистической гимназии, будущий директор новой школы Татьяна Светенко. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Все помещаются в новую школу», - заверила она. «Очередей у нас нет, нет никаких ночных бдений и дежурств», - добавила Татьяна Светенко.

Начальник регионального управления образования Александр Седунов отметил, что все, кто хочет, чтобы их дети учились в новой школе, могут обратиться в гимназию. Татьяна Светенко уточнила, что прием ведется каждый будний день, с 11:00 до 15:00. Кроме того, вся информация есть на ее сайте.

По ее словам, комплектация первых классов почти подошла к концу, остались несколько человек с закрепленных за школой территорий, которые еще не обратились, места для них зарезервированы. Если же они откажутся и отдадут детей в другие школы – их места отдадут детям с других территорий, пояснила директор.