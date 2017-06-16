Мужчина на кухне - 2.0. № 12: «Бешеная» солянка (ВИДЕО)

15:15, 16 июня 2017, ПАИ

Новым участником проекта «Мужчина на кухне» стал Александр Кузьмин, человек хорошо известный в спортивных, а теперь ещё и в общественных кругах Пскова.

Чтобы сразу стало понятно, с кем имеем дело: Александр Кузьмин является многократным чемпионом Псковской области по лыжным гонкам, многократным чемпионом и призёром чемпионата СЗФО, призёром первенств России по зимнему биатлону, кубков России по летнему биатлону, чемпионом и призёром летнего кубка мира, победителем общего зачёта кубка мира по летнему биатлону.

Свою первую грамоту спортсмен получил в 9 лет - 12 ноября 2000 года. С этого момента началась его спортивная история. Все благодарности педантично собираются и хранятся в специальной папке.

В 2013 году из-за травмы Александр завершил карьеру биатлониста и ушёл из профессионального спорта. Некоторое время после этого работал тележурналистом, затем понял, что от спортивного призвания никуда не деться и решил пропагандировать массовый спорт, в том числе через социальные сети. Так появилась региональная общественная организация «ПРО СПОРТ» и группа «ВКонтакте» с одноимённым названием. Александр рассказал, что идея о специальной спортивной ленте новостей появилась у него ещё на сборах по биатлону, вернувшись в Псков, он реализовал свой план. Только новостей нашему герою показалось мало, так в городе появилась «Школа бега» и Александр в роли главного тренера.

«Сейчас из-за моей активности кто-то называет меня бешеным спортсменом, кто-то общественником, когда я провожу какие-то массовые соревнования, а я просто занимаюсь тем, что люблю, совмещаю приятное с полезным», - утверждает Александр.

Талантливый человек, как известно, талантлив во всём. Журналистам Псковского агентства информации Александр продемонстрировал мастерское приготовление солянки.

«Вообще у нас разделение обязанностей: жена готовит, я занимаюсь всем остальным. Всегда делаю только завтрак. Пока жена с ребёнком спят, я стараюсь успеть пожарить яичницу, поставить на стол йогурт, кофе. Обед и ужин готовит жена. Раз в неделю, по традиции, делаю солянку. Получается вкусно, как правило, она «улетает» за один-два дня. Это не совсем обычно, но и к приходу гостей я тоже варю солянку. Например, к приезду мамы или тёщи стараюсь таким образом выпендриться, что, мол, вот я тоже умею готовить», - рассказал Александр.

Любовь к супам, и к солянке в частности, у спортсмена возникла ещё со времён юниорской сборной по биатлону. Тренер команды хорошо готовил, кроме того, своим подопечным он привил привычку к трёхразовому питанию и ежедневным супам на обед. Позже в интернете Александр обнаружил примерно 40 разновидностей солянки, попробовал один из рецептов и начал его использовать.

Спортивный образ жизни, конечно, сказывается на питании, но не в виде ограничений, а в виде количества съедаемого. «Ем я много, потому что много бегаю. В день по 30-35 километров. Особых предпочтений или запретов нет. Хочется сладкого — ем сладкое, то же самое с жареным, особенно люблю жареное мясо», - поделился спортсмен.

Ещё Александр признался, что не любит мыть посуду: «Мне повезло, 8 лет я профессионально занимался биатлоном, и все эти годы нас всегда ждал накрытый стол, поэтому я и не готовил, и посуду не мыл. Только когда приезжал на сессию в ВЛГАФК, [Великолукская государственная академия физкультуры и спорта – ПАИ] покупал салаты на развес, колбаски. Такая вот студенческая еда. Сейчас, например, люблю купить шоколадку, выложить плитку на батон или белый хлеб и есть такой «бутерброд» с чаем».

Ингредиенты:

- куриные окорочка (2 штуки);

- копчёности (салями, грудинка, бекон);

- лук (2 штуки);

- крупная морковь;

- консервированные корнишоны;

- маслины без косточек;

- зелень (укроп, петрушка, лук);

- лимон;

- соль-перец;

- растительное масло;

- томатная паста;

- сметана.

Рецепт:

Моем куриные окорочка, ставим на газ 4,5-5 литров воды, сразу кладём окорочка и целую крупную луковицу – чтобы бульон набирал вкус.

Затем на крупной тёрке, чтобы не было каши, натираем морковь. Это один из моих нелюбимых моментов! Делаю всё на глаз, главное – всего побольше. Люблю, когда солянка густая, чтобы ложка в кастрюле стояла.

Приступаем к нарезке копчёностей, складываем в миску. Кстати, с приготовлением этого супа я укладываюсь в час. Жена всегда удивляется.

В это время закипает бульон, уменьшаем огонь и оставляем на 40 минут.

Режем головку лука, отправляем в миску к морковке.

Кружками нарезаем примерно 250 граммов корнишонов. Остальное можно съесть, к примеру, с пюре.

Ставим на огонь сковородку, наливаем растительное масло, в нагретую сковороду отправляем копчёности.

Помешивая, жарим 10 минут.

Затем туда же закидываем морковку и лук, добавляем около 200 граммов томатной пасты.

Помешиваем, томим под крышкой ещё 5 минут. Тут плохо просто не может получиться – беспроигрышное блюдо!

Пока доваривается курица, моем и нарезаем зелень. Она пригодится для украшения блюда.

Вынимаем курицу, отделяем мясо от костей. Чтобы окорочка быстрее остыли можно отправить их под холодную воду. Убираем из кастрюли луковицу.

Бульон солим.

Закладываем поджарку, затем корнишоны.

Кладём куриное мясо. Мяса много не бывает!

Оставляем кипеть ещё на 10 минут. М-м-м, какой аромат!

В самом конце закидываем оливки. Я люблю побольше, поэтому можно отправить в кастрюлю целую банку.

Выжимаем лимон.

Снимаем с плиты.

Наливаем солянку в тарелку.

Украшаем зеленью, добавляем сметану. Готово! Это бешено вкусно и быстро. Тарелку такого супа можно съедать каждый день и обходиться без второго блюда. Полтора часа отдохнуть - и на тренировку!

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Империал» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда!