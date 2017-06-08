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Общество

Специалисты «Псковэнерго» усилили грозозащиту энергообъектов

Ежегодно в весенне-летний сезон электросетевой комплекс Псковской области  подвергается дополнительным испытаниям – в это время угрозу повреждения энергооборудования представляют молниевые разряды. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Псковэнерго», в целях минимизации воздействия атмосферных перенапряжений на высоковольтное оборудование подстанций и ЛЭП, в преддверии грозовой активности специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» выполнили 245 технических мероприятий.

Как уточнили в управлении эксплуатации, перед началом грозового периода в производственных отделениях электрических сетей прошёл осмотр состояния средств грозозащиты, которые во время атмосферных перенапряжений спасают оборудование от выхода из строя (заземляющие устройства, линейные ограничители перенапряжения, стержневые и тросовые молниеотводы, защитные аппараты). В случаях необходимости были заменены дефектные и установлены недостающие разрядники и проходные изоляторы, отремонтированы контуры заземлений и устранены обрывы заземляющих спусков. Технические службы проверили готовность установленных на подстанциях автоматических регистраторов аварийных событий, фиксирующих приборов, осциллографов и других устройств определения мест повреждения на ЛЭП. С персоналом были  проведены  дополнительные  инструктажи и тренировки по производству работ в условиях грозового периода и по определению мест повреждения ВЛ с помощью соответствующих приборов.

На семи подстанциях 110-35 кВ в Дновском, Пушкиногорском, Порховском, Плюсском и Печорском районах была проведена диагностика заземляющих устройств. Все   выявленные недостатки были оперативно устранены. В ближайшие месяцы на участке ВЛ 110 кВ «Воронцовская-1» в Островском районе будет заменён участок грозотроса.

«Ежегодное проведение своевременных профилактических мероприятий по повышению степени «грозоупорности» оборудования позволяет минимизировать риски возникновения технологических нарушений как в основной, так и в распределительной сети 6-10 кВ, – отметил начальник службы эксплуатации и ремонта подстанций и линий «Псковэнерго» Владимир Иванов. - И хотя полностью избежать последствий грозовых перенапряжений на энергооборудование не удалось нигде в мире, накопленный в этом направлении опыт наших энергетиков позволяет проходить грозовой сезон без значительных сбоев в системе».

Отметим, что в минувший грозосезон 2016 года в Псковской области произошло 32 отключения оборудования подстанций и ЛЭП по титулу «без повреждений».

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