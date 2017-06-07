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Ликвидировать последствия 20 ДТП помогали сотрудники псковского МЧС за прошедшие 7 дней

С 1 по 7 июня пожарные и спасательные подразделения Псковской области 20 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых погибли 3 человека и 26 пострадали. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В двух случаях выезды были связаны с реагированием на ДТП с участием пешеходов.  

За указанный период был деблокирован один пострадавший, одному травмированному гражданину  оказана доврачебная помощь, после чего пострадавший был передан медицинским работникам. Два гражданина получили  иную помощь.

Дважды сотрудникам МЧС пришлось  проводить стабилизацию транспортных средств.

При каждом реагировании проводился сбор данных и уточнение информации.

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