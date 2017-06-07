26-летний житель пыталовской деревни Вышгородок за ночь совершил две кражи

12:20, 08 июня 2017, ПАИ

26-летний житель деревни Вышгородок в Пыталовском районе за ночь совершил две кражи. Мужчина похитил велосипед от дома по улице Ленина, а затем совершил кражу из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В настоящее время подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении ранее неоднократно судимого гражданина меры пресечения в виде заключения под стражу.

По фактам хищений возбуждены уголовные дела. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений и привлечение виновного лица к уголовной ответственности.