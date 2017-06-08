Реновация 14 дворов запланирована в Великих Луках на текущий год

13:03, 08 июня 2017, ПАИ

В 2017 году в Великих Луках будет проведена реновация четырнадцати дворовых территорий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, самый масштабный проект затрагивает дворы дома № 18, корпус 2 по улице Жукова и дома № 22 корпус 2 по улице Зеленой. Там будет построена спортивная площадка площадью 336 кв. м. для занятий мини-футболом, баскетболом и стритболом.

Глава города Николай Козловский рассказал, что в городскую подпрограмму вошли общественные территории: тротуары по улице Матвея Кузьмина от улицы Сизова до Желябова, по улице Малышева, по улице Ухтомского от улицы Яна Арно до Разина, по Яна Арно до дома № 18, по улице Липецкой от улицы Матвея Кузьмина, по проспекту Ленина от дома № 36 до дома № 40/33, по улице Дьяконова, 21, по Рокоссовского, по Толстого от улицы Некрасова до улицы Шмидта, по улице Зверева от проспекта Гагарина до дома № 37 (нечетная сторона), по проспекту Октябрьскому от переезда № 1 до переезда № 2, по улице Комсомольской, по улице Первомайской от Зверева до дома № 9, а также тротуары по Клевцова и по Вокзальной от проспекта Гагарина до Гражданской.

По словам Николая Козловского, проект «Формирование современной городской среды» предусматривает два направления – две трети от общего количества средств будут использованы для комплексного благоустройства дворов, одна треть пойдет на реновацию общественных территорий, таких как парки, скверы, места вдоль городских дорог. Общая сумма финансирования на этот год составляет 19 млн 907 тыс. рублей, из них 92% - средства федерального бюджета, 8% – областного. «То есть этот проект будет дополнением к муниципальной программе «Благоустроенный двор», которая также продолжит свое действие. Таким образом, общими усилиями нам удалось привлечь в город дополнительные, достаточно значительные средства, которые позволят существенно увеличить объем ремонтных работ. Мы разработали соответствующую подпрограмму, объявление о начале заявок было размещено на официальном сайте города и в СМИ, с 3 по 26 апреля проходил прием заявок», - рассказал глава города.

Он отметил, что основными критериями для попадания в программу были финансовая дисциплина участников, то есть жители домов должны вовремя платить коммунальные платежи; активность людей – учитывалось, сколько жителей принимали участие в общих собраниях, субботниках, других общедомовых мероприятиях; состояние двора – когда в нем в последний раз проводилось благоустройство.

Николай Козловский уточнил, что сейчас идет согласование с жителями технических заданий, сделанных по представленным проектам. Он заверил, что на каждом техзадании обязательно будет стоять подпись общественного советника главы города, предварительно оно будет согласовано с жителями. «Планировку двора будут делать сами люди, они же по мере возможностей будут участвовать в проведении работ и, конечно, в итоговой приемке. Без подписи общественного советника ни один двор принят не будет», - подчеркнул Николай Козловский.

Он сообщил, что работы начнутся в июне и продлятся до сентября. В 2018 и 2019 году ремонт дворов в рамках этого проекта продолжится. «Для этого у нас есть ресурсы, поддержка федеральной и региональной власти, а главное – слаженная команда великолучан, общественных советников, депутатов городской Думы», - заключил Николай Козловский.