С новой приборной базой псковской пожарной лаборатории ознакомились ветераны

13:21, 08 июня 2017, ПАИ

В ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы Испытательная пожарная лаборатория по Псковской области» прошёл День открытых дверей, приуроченный к году Гражданской обороны в МЧС России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, на данное мероприятие были приглашены бывшие руководители учреждения, которые исполняли свои обязанности в период становления и развития системы Испытательных пожарных лабораторий России.

Прибывшим руководителям была показана существующая приборная база, а также передвижные исследовательские комплексы. Так, гости увидели судебно-экспертный автомобиль, на базе которого имеется практически полный перечень оборудования для проведения инструментальных исследований прямо на месте пожара - приборы для исследования гвоздей, угольного слоя, копоти, бетонных конструкций, обследования металла, а также различное оборудование для проведения фото- и видеосъемки, в том числе специальная камера для обследования полостей ограниченной доступности.

Кроме того, собравшимся показали исследовательскую пожарную лабораторию на базе автомобиля УАЗ. Данный автомобиль оснащен всем современным перевозимым оборудованием для оценки состояния различных систем пожарной безопасности (проверка пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, пожаротушения, дымоудаления). В комплекте также имеется оборудование для проведения оценки качества проводимых огнезащитных работ.

В помещениях судебно-экспертного учреждения была показана практическая работа стационарных приборов, которые поступили на вооружение в период с 2010 года: спектрофлуориметр, ИК-фурье спектрометр, рентгеновский дифрактометр, газовый хроматограф. Гости ознакомились с архивом фотодокументов, в котором сохранились негативы фотографий, сделанных на пожарах приглашёнными ветеранами.

Сотрудники учреждения рассказали о работе на местах резонансных пожаров, какие методики при этом были использованы. В свою очередь, ветераны поведали о том, как они участвовали в расследованиях пожаров, при этом на вооружении состояли только фотоаппараты, фонари и ручка с бумагой.

Действующие сотрудники СЭУ ФПС ИПЛ по Псковской области показали, как работает учреждение в современных условиях, а ветераны отметили, что даже при наличии приборной базы нельзя обойтись без элементарных знаний процессов горения.

По итогам проведённого мероприятия ветераны высоко оценили подготовку личного состава СЭУ ФПС ИПЛ по Псковской области, поблагодарили сотрудников подразделения за представленную возможность ознакомиться с условиями службы и пожелали коллективу дальнейших успехов в своей научной деятельности.