0
15:40
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
14:49
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа
14:48
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти
13:43
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров
13:08
Владимир Шураев: Мы не собираемся подыгрывать
12:09
Отмеченные на интерактивной карте участки дорог Пскова проинспектировали активисты ОНФ
11:53
Группы для 240 малышей разместятся в здании псковской лингвистической гимназии
Еще новости
  • Коротко
Общество

С новой приборной базой псковской пожарной лаборатории ознакомились ветераны

В ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы Испытательная пожарная лаборатория по Псковской области» прошёл День открытых дверей, приуроченный к году Гражданской обороны в МЧС России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного управления МЧС, на данное мероприятие были приглашены бывшие руководители учреждения, которые исполняли свои обязанности в период становления и развития системы Испытательных пожарных лабораторий России.

Прибывшим руководителям была показана существующая приборная база, а также передвижные исследовательские комплексы. Так, гости увидели судебно-экспертный автомобиль, на базе которого имеется практически полный перечень оборудования для проведения инструментальных исследований прямо на месте пожара - приборы для исследования гвоздей, угольного слоя, копоти, бетонных конструкций, обследования металла, а также различное оборудование для проведения фото- и видеосъемки, в том числе специальная камера для обследования полостей ограниченной доступности.

Кроме того, собравшимся показали исследовательскую пожарную лабораторию на базе автомобиля УАЗ. Данный автомобиль оснащен всем современным перевозимым оборудованием для оценки состояния различных систем пожарной безопасности (проверка пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, пожаротушения, дымоудаления). В комплекте также имеется оборудование для проведения оценки качества проводимых огнезащитных работ.

В помещениях судебно-экспертного учреждения была показана практическая работа стационарных приборов, которые поступили на вооружение в период с 2010 года: спектрофлуориметр, ИК-фурье спектрометр, рентгеновский дифрактометр, газовый хроматограф. Гости ознакомились с архивом фотодокументов, в котором сохранились негативы фотографий, сделанных на пожарах приглашёнными ветеранами.

Сотрудники учреждения рассказали о работе на местах резонансных пожаров, какие методики при этом были использованы. В свою очередь, ветераны поведали о том, как они участвовали в расследованиях пожаров, при этом на вооружении состояли только фотоаппараты, фонари и ручка с бумагой.

Действующие сотрудники СЭУ ФПС ИПЛ по Псковской области показали, как работает учреждение в современных условиях, а ветераны отметили, что даже при наличии приборной базы нельзя обойтись без элементарных знаний процессов горения.

По итогам проведённого мероприятия ветераны высоко оценили подготовку личного состава СЭУ ФПС ИПЛ по Псковской области, поблагодарили сотрудников подразделения за представленную возможность ознакомиться с условиями службы и пожелали коллективу дальнейших успехов в своей научной деятельности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
08 июня 2017
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа
08 июня 2017
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа 2
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти
08 июня 2017
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти 3
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров
08 июня 2017
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров 4
Отмеченные на интерактивной карте участки дорог Пскова проинспектировали активисты ОНФ
08 июня 2017
Отмеченные на интерактивной карте участки дорог Пскова проинспектировали активисты ОНФ
Группы для 240 малышей разместятся в здании псковской лингвистической гимназии
08 июня 2017
Группы для 240 малышей разместятся в здании псковской лингвистической гимназии
Программа мероприятий ко Дню России в Пскове с 8 по 16 июня
08 июня 2017
Программа мероприятий ко Дню России в Пскове с 8 по 16 июня
Лёгкую цену на все лето на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» предлагает «Ростелеком»
08 июня 2017
Лёгкую цену на все лето на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» предлагает «Ростелеком»

Идет загрузка...