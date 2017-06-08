Международный день друзей отмечается 9 июня

08:08, 09 июня 2017, ПАИ

Международный день друзей отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня. Как сообщает calend.ru, праздник основан для того, чтобы люди, независимо от жизненных обстоятельств, напомнили своим друзьям о том, как они важны.

Данных о том, кем и когда был учрежден этот неофициальный праздник, нет, но это не лишает его популярности. «Истинная дружба — одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют», - писал Артур Шопенгауэр.

Отметим, 30 июля отмечается Международный день дружбы.