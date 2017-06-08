0
20:13
Новые детские площадки появятся в этом году в каждом округе Пскова
17:55
Министр культуры приветствовал участников VIII Международных Александро-Невских чтений в Пскове
17:15
«Многофункциональный» ПАИ-live состоится 9 июня в 10:00
17:11
РЖД и Tele2 подписали договор о развитии мобильной связи вдоль путей
15:40
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
14:49
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа
14:48
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти
Еще новости
Общество

Международный день друзей отмечается 9 июня

Международный день друзей отмечается в ряде стран ежегодно 9 июня. Как сообщает calend.ru, праздник основан для того, чтобы люди, независимо от жизненных обстоятельств, напомнили своим друзьям о том, как они важны.

Данных о том, кем и когда был учрежден этот неофициальный праздник, нет, но это не лишает его популярности. «Истинная дружба — одна из тех вещей, о которых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли они вымышленными или где-то существуют», - писал Артур Шопенгауэр.

Отметим, 30 июля отмечается Международный день дружбы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Новые детские площадки появятся в этом году в каждом округе Пскова
08 июня 2017
Новые детские площадки появятся в этом году в каждом округе Пскова
Министр культуры приветствовал участников VIII Международных Александро-Невских чтений в Пскове
08 июня 2017
Министр культуры приветствовал участников VIII Международных Александро-Невских чтений в Пскове
«Многофункциональный» ПАИ-live состоится 9 июня в 10:00
08 июня 2017
«Многофункциональный» ПАИ-live состоится 9 июня в 10:00
РЖД и Tele2 подписали договор о развитии мобильной связи вдоль путей
08 июня 2017
РЖД и Tele2 подписали договор о развитии мобильной связи вдоль путей
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
08 июня 2017
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа
08 июня 2017
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа 5
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти
08 июня 2017
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти 4
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров
08 июня 2017
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров 12

Идет загрузка...