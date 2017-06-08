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Общество

День архивов празднуется в мире 9 июня

Международный день архивов отмечается ежегодно 9 июня. Как сообщает calend.ru, праздник был учрежден Международным советом архивов в ноябре 2007 года на Генеральной ассамблее в Квебеке (Канада).

Дата для праздника выбрана не случайно – именно в этот день в 1948 году решением ЮНЕСКО и под её эгидой был основан МСА. Международный совет архивов – профессиональная организация мирового архивного сообщества, способствующая сохранению, развитию и использованию мирового архивного наследия. Она является нейтральной неправительственной организацией, финансируемой её членами из многих архивов по всему миру. На сегодняшний день в МСА около 1,5 тысяч членов из более чем 190 стран.

День архивов – это профессиональный праздник всех работников данной отрасли, а также памятная дата, установленная для привлечения внимания широкой общественности и лиц, принимающих решения, к достижениям и проблемам архивного дела. Традиционно к этому дню в разных странах приурочено проведение различных праздничных и просветительских мероприятий с целью пропаганды роли и значения архивов, а также профессии архивистов. В большинстве случаев организаторами мероприятий выступают члены МСА, которые также призывают сотрудников всех архивов продемонстрировать свои успехи и достижения вне зависимости от их региональной и национальной принадлежности.

Напомним, что в России профессиональный праздник работников архивов отмечается ежегодно 10 марта.

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