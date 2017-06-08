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Политика

14 июня состоится 85-я сессия Псковской городской Думы

14 июня в 10:00 в Городском культурном центре Пскова состоится очередная 85-я сессия Псковской городской Думы пятого созыва. В проект повестки дня сессии включены 30 вопросов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В ходе сессии планируется рассмотреть возможность установки мемориальных досок И. Е. Калинину и О. А. Калкину. Также депутатам предстоит утвердить даты выборов в новый созыв Псковской городской Думы.

В повестке дня сессии значатся вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, по кадрам, награждению медалью города «За заслуги перед Псковом», об утверждении плана установки детских игровых площадок.

Депутаты внесут изменения в некоторые муниципальные правовые акты «Об утверждении положения об Управлении по градостроительной деятельности администрации города Пскова», «Об утверждении положения Контрольно-счетной палаты города Пскова».

С проектом повестки можно ознакомиться здесь.

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