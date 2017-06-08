9 тонн белорусских огурцов не попали в Псковскую область из-за отсутствия документов

14:49, 08 июня 2017, ПАИ

7 июня в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз из Белоруссии партии свежих огурцов весом 9 тонн. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, причиной запрета стало предоставление недействительного фитосанитарного сертификата. Представитель владельца груза привлечен к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ (нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции на территорию РФ).

Кроме того, в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка Пыталовского района специалисты не разрешили транзит из Польши в Казахстан двух партий (около 2 тысяч штук) саженцев декоративных растений для открытого грунта. Причина запрета – отсутствие маркировки на посадочном материале.

Запрещенные партии возвращены на сопредельную территорию.