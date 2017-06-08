Ушёл из жизни псковский историк и краевед Михаил Зуев

14:38, 08 июня 2017, ПАИ

На 69-м году жизни ушел из жизни историк, краевед, исследователь культуры древнего Пскова Михаил Зуев, сообщили Псковскому агентству информации в Централизованной библиотечной системе города.

Михаил Зуев много лет проработал в Псковском музее-заповеднике старшим научным сотрудником. Он написал более 100 научных статей и публикаций, посвящённых истории региона, а также истории России XVI века.

«Мы помним его уникальные исторические лекции, его выступления на научных конференциях. Михаил Зуев был вдохновенным экскурсоводом, патриотом и подвижником Земли Псковской. Его экскурсии, связанные с военной историей Пскова, были незабываемы. Уход Михаила Зуева – это большая утрата для псковской культуры», - отметили коллектив Централизованной библиотечной системы города Пскова и принёс свои соболезнования родным и близким историка.