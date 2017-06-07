Команда органов власти обыграла псковских бизнесменов в шахматы

14:14, 08 июня 2017, ПАИ

В Пскове прошёл областной турнир по шахматам, посвященный Дню России и Дню Российского предпринимательства. Как сообщили Псковскому агентству информации в Федерации шахмат Псковской области, матч на 8 досках состоялся между командами органов государственной власти и бизнес-сообщества, в составы которых вошли политики и руководители органов власти, директора псковских предприятий и их заместители.

По условиям соревнований участник одной команды должен был сыграть партию с каждым представителем другой. В составе команды органов государственной власти были депутаты Псковского областного Собрания Анатолий Копосов (капитан) и Виктор Дуля, начальник главного государственного управления юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов и заместитель начальника Отдела экономического и сводного планирования Госкомитета по транспорту Антон Момотов, представитель общественности в квалификационной коллегии судей Псковской области Вячеслав Суров, начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры области Евгений Шевченко, врио начальника Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Псковской области майор внутренней службы Артур Бугаев и уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов.

В команду предпринимателей (бизнесменов) вошли представители Торгово-промышленной ассоциации «Белая Русь» Игорь (капитан) и Андрей Голобородько, руководители ООО «Империал» Александр Сотник и Владимир Капуста, Анатолий Белоусов (Псковский камнерезный завод), Арен Аветян (ООО «Благострой»), Григорий Шаранков (пиццерия «Пиццбург») и уполномоченный по правам предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев.

С приветственным словом к участникам соревнований обратился руководитель областного Госкомитета по спорту Иван Штылин, который отметил разнообразность форм соревнований, проводимых областной Федерацией шахмат в целях популяризации этого вида спорта, а также пожелал всем участникам красивой игры и восхитительных побед.

Председатель областной Федерации Дмитрий Шахов торжественно вручил судьям соревнований Владимиру Федулову и Андрею Лилейкину лицензии Международной федерации шахмат (ФИДЕ), которые дают право обслуживать различные турниры с обсчетом международного рейтинга шахматистов.

Первый тур состязаний завершился со счетом 4:4, и только после четвертого команда органов власти стала переигрывать своих соперников. В результате длившегося почти 4 часа матча победу одержала команда органов государственной власти, одолев своих соперников из команды представителей бизнеса со счетом 39:25.