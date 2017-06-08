Пятый этап Чемпионата СЗФО по автомногоборью пройдёт в Псковской области 24 июня

17:58, 08 июня 2017, ПАИ

24 июня состоится шестой этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью, который также станет пятым этапом Чемпионата и Первенства Северо-Западного федерального округа по этому виду спорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации автоспорта Псковской области.

Соревнование, которое будет носить название «Печоры – 2017», состоится под Изборском на картодроме «Печорский» (41-й километр трассы Псков – Рига, Печорский район). Протяжённость трассы гонки составит 1 километр 100 метров, покрытие – асфальт.

В настоящее время ведётся приём заявок на участие в соревновании. До 23 июня подать их можно по телефону (8112) 75-33-70 (с 10:00 до 17:00) или по электронной почте faspo@inbox.ru.

Регистрация участников состоится в день проведения заездов на картодроме с 10:00 до 11:30. С 10:30 автолюбители отправятся на ознакомление с трассой, в 12:15 начнётся первый контрольный заезд. Церемония открытия соревнования назначена на 13:20, после неё, в 13:45, контрольные заезды будут продолжены. На 17:30 намечено награждение победителей.