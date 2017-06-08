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Общество

Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти

Псковская область заняла первое место среди субъектов Северо-Западного федерального округа и 10-е по России в рейтинге удовлетворенности населения работой органов исполнительной власти, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона со ссылкой на начальника контрольного управления Татьяну Смирнову.

Положительную оценку деятельности органов исполнительной власти Псковской области дали более 49% опрошенных жителей региона. В 2012-м году этот показатель был чуть больше 40%.

Рейтинг составлен на основе сведений, собранных федеральными службами по изучению общественного мнения без участия субъекта РФ. Материалы были получены в ходе телефонных опросов заявителей, обратившихся в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 2016 году. Граждане высказывали мнения, касающиеся удовлетворенности различными аспектами жизни, за состояние которых отвечают профильные региональные ведомства.

«Данный рейтинг — один из показателей, который Министерство экономического развития РФ учитывает при комплексной оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти российских субъектов в рамках исполнения Указа президента РФ № 1199. По этому показателю Псковская область, по предварительным данным, занимает 39-е место», — добавила Татьяна Смирнова.

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