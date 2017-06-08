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Общество

Болельщики Кубка Конфедераций FIFA-2017 могут пользоваться бесплатным проездом в пригородных поездах

В рамках проведения Кубка Конфедераций FIFA-2017 болельщики футбольных матчей смогут бесплатно пользоваться пригородными поездами в зоне обслуживания ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Зрителям спортивных мероприятий бесплатный проезд предоставляется только в дни проведения спортивного мероприятия (футбольного матча) в Санкт-Петербурге – 17, 22, 24 июня и 2 июля.

Для оформления проездного документа, дающего право бесплатного проезда зрителям спортивных соревнований необходимо предъявить персонифицированную карту зрителя, оформленную в соответствии с порядком, утвержденным Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (FAN ID), и билет на матч.

Волонтерам и аккредитованным лицам, включенным в списки FIFA, бесплатный проезд предоставляется в период с 17 мая по 2 августа во все дни вне зависимости от проведения спортивных мероприятий. Для оформления проездного документа, дающего право бесплатного проезда волонтерам и лицам, включенным в списки FIFA, необходимо предъявить карту аккредитации, оформленную в соответствии с положением по аккредитации, утвержденным автономной некоммерческой организацией «Организационный комитет «России-2018», и проездной билет аккредитованного лица.

Оформить проездной документ, дающий право бесплатного проезда, можно как пригородных кассах, так и непосредственно в поезде у контролера кассира билетного-разъездного. Право на бесплатный проезд не предоставляется при отсутствии хотя бы одного из вышеуказанных документов.

Подробная информация о бесплатном проезде для зрителей спортивных мероприятий, а также информация о том, где можно купить билет на матч и оформить паспорт болельщика, доступна на сайте.

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