Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа

14:49, 08 июня 2017, ПАИ

Компания ООО «Клининг Сити», выигравшая конкурс на выполнение работ по содержанию городского пляжа Пскова, не завершила их в срок, указанный в контракте: 1 июня. Как стало известно Псковскому агенству информации, предусмотренные контрактом работы выполнены только на 30%.

Из данных, размещенных на портале госзакупок, следует, что контракт на выполнение комплекса работ по содержанию городского пляжа на территории муниципального образования на период с 2017 по 2019 годы с ООО «Клининг Сити» заключило Управление городского хозяйства (УГХ) администрации Пскова. Цена контракта составила 778 тысяч 545 рублей.

По техзаданию, содержание городского пляжа включает в себя расчистку дна, уход за песчаным покрытием, газонами, живой изгородью, парковочными площадками, дорожками, а также установку пляжного оборудования, обслуживание и установку двух биотуалетов, изготовление и установку 8 буйков, установку трёх контейнеров, помещения спасательного поста. Также подрядчик должен заниматься ежедневной уборкой территории городского пляжа.

Согласно контракту, содержание территории городского пляжа производится с 1 июня, однако, по состоянию на 7 июня имелись только 3 буйка, 1 контейнер, был установлен один биотуалет, не заправленный биожидкостью. Кроме того, трава скошена только наполовину.

Отметим, ежедневным контролем исполнения контракта должно заниматься УГХ. За неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контактом, начисляется штраф, который установлен в виде фиксированной суммы 10% от цены контракта.

РуководительУправления городского хозяйства Алексей Захаров затруднился оперативно прокомментировать данную ситуацию. По его словам, он сможет сделать это завтра, 9 июня, после того, как в управлении состоится совещание на эту тему.