0
15:40
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
14:49
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа
14:48
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти
13:43
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров
13:08
Владимир Шураев: Мы не собираемся подыгрывать
12:09
Отмеченные на интерактивной карте участки дорог Пскова проинспектировали активисты ОНФ
11:53
Группы для 240 малышей разместятся в здании псковской лингвистической гимназии
Еще новости
Общество

Умер экс-директор Псковского колледжа искусств

7 июня на 52-м году жизни скоропостижно скончался экс-директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, преподаватель Евгений Студинов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Отпевание состоится 10 июня в 11:00 в храме свт. бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана по адресу: Псков, улица Леона Поземского, дом 7.

Егор Студинов родился 16 июня 1965 года в музыкальной семье. Его отец – гитарист, педагог Вячеслав Студинов.

Егор Студинов с 1993 по 2010 годы вёл класс гитары в Череповецком музыкальном училище, по совместительству – в Вологодском государственном педагогическом университете. В 2008 году ему было присвоено учёное звание доцента.

С 2010 по 2015 год  был директором Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Он являлся организатором и участником многочисленных концертов классической музыки, вечеров гитарного искусства, конференций, конкурсов, неоднократно выступал в качестве солиста с симфоническим оркестром Псковской областной филармонии, а также с оркестрами Смоленска, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца.

Администрация и педагогический коллектив колледжа выражают соболезнования родным и близким Егора Студинова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
08 июня 2017
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа
08 июня 2017
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа 2
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти
08 июня 2017
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти 3
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров
08 июня 2017
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров 4
Отмеченные на интерактивной карте участки дорог Пскова проинспектировали активисты ОНФ
08 июня 2017
Отмеченные на интерактивной карте участки дорог Пскова проинспектировали активисты ОНФ
Группы для 240 малышей разместятся в здании псковской лингвистической гимназии
08 июня 2017
Группы для 240 малышей разместятся в здании псковской лингвистической гимназии
Программа мероприятий ко Дню России в Пскове с 8 по 16 июня
08 июня 2017
Программа мероприятий ко Дню России в Пскове с 8 по 16 июня
Лёгкую цену на все лето на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» предлагает «Ростелеком»
08 июня 2017
Лёгкую цену на все лето на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» предлагает «Ростелеком»

Идет загрузка...