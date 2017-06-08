Умер экс-директор Псковского колледжа искусств

15:04, 08 июня 2017, ПАИ

7 июня на 52-м году жизни скоропостижно скончался экс-директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, преподаватель Евгений Студинов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Отпевание состоится 10 июня в 11:00 в храме свт. бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана по адресу: Псков, улица Леона Поземского, дом 7.

Егор Студинов родился 16 июня 1965 года в музыкальной семье. Его отец – гитарист, педагог Вячеслав Студинов.

Егор Студинов с 1993 по 2010 годы вёл класс гитары в Череповецком музыкальном училище, по совместительству – в Вологодском государственном педагогическом университете. В 2008 году ему было присвоено учёное звание доцента.

С 2010 по 2015 год был директором Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Он являлся организатором и участником многочисленных концертов классической музыки, вечеров гитарного искусства, конференций, конкурсов, неоднократно выступал в качестве солиста с симфоническим оркестром Псковской областной филармонии, а также с оркестрами Смоленска, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца.

Администрация и педагогический коллектив колледжа выражают соболезнования родным и близким Егора Студинова.