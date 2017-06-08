Псковичам вместе с управляющими компаниями рекомендовано следить за начислением платы по содержанию общедомового имущества

15:26, 08 июня 2017, ПАИ

В Пскове состоялось очередное заседание Клуба председателей многоквартирных домов (МКД), на котором обсуждался вопрос об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг за содержание общедомового имущества (СОИ). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в обсуждении приняли участие председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов, депутат Псковской городской Думы Илья Комиссаров, члены рабочей группы Клуба председателей советов многоквартирных домов (МКД).

В обсуждении приняли участие председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов, депутат Псковской городской Думы Илья Комиссаров, члены рабочей группы Клуба председателей советов многоквартирных домов (МКД).

На заседании обсуждался приказ Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с которым будет начисляться плата за содержание общедомового имущества (СОИ).

Председатель Государственного комитета Псковской области по строительству и ЖКХ Андрей Агапов в коротком докладе рассказал о том, что новый приказ об утверждении нормативов потребления был подготовлен в соответствии с федеральным законодательством и при непосредственном участии председателей советов многоквартирных домов - членов клуба.

В июне жители Пскова получат счета на оплату содержания общедомового имущества уже в соответствии с утвержденными нормативами вместе со счетами на оплату ресурсов, потребленных на общедомовые нужды в мае, рассчитанных по-старому, то есть по общедомовому прибору учета.

В дальнейшем начисление платы на содержание общедомового имущества будет проходить только по утвержденным нормативам.

Илья Комиссаров в своем выступлении особо подчеркнул, что контроль за начислением платы за содержание общедомового имущества и платы за общедомовые нужды собственники жилых помещений, председатели многоквартирных домов должны осуществлять в тесном контакте именно со специалистами управляющих компаний, которые владеют всей нужной информацией.

Директор Управляющей компании «Микрорайон №2» Дмитрий Гусаков обратился к председателю Государственного комитета Псковской области по строительству и ЖКХ Андрею Агапову с просьбой изменить нормативы потребления ресурсов для тех помещений, которые не оборудованы приборами учета. По его мнению, сделать это необходимо для побуждения собственников устанавливать такое оборудование.

Организовавший эту встречу депутат Илья Комиссаров отметил, что на следующем заседании, в июле, председатели многоквартирных домов смогут задать уточняющие вопросы по начислению платы на СОИ, если таковые появятся после получения новых квитанций.

Добавим, клуб председателей Советов многоквартирных домов собирается для обсуждения насущных вопросов жизни Пскова ежемесячно.