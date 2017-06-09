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Общество

Не начинать ссоры советует 9 июня народный календарь

9 июня чтится память мученицы Феодоры, пострадавшей за веру во времена гонений на христиан при императоре Диоклитиане в городе Александрии в 303 или 304 году. Об этом сообщает calend.ru.

На Руси Федору (Феодору) называли «колючей на язык». Крестьяне в этот день запрещали женщинам болтать друг с другом, чтобы не накликать беды. Люди были уверены, что сплетня или слух, пущенные в этот день, обойдут всю деревню, и все ее жители узнают, что творится в семье.

В этот день не рекомендовалось начинать ссоры. «Федора за углом норовит узнать о худом», — говорили на Руси и добавляли: «На Федору не выноси из избы сору». Кстати, избы в этот день тоже не мели. Считалось, что домовой забирается под веник, и неосторожная хозяйка может вымести его вместе с сором.

Особенно старались задобрить домового в этот день люди, связанные с торговлей. Для «хозяина» ставили за печку горшочек каши и бросали несколько монет в надежде, что это принесет прибыль. 

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