Виктор Остренко приветствовал участников восьмых Международных Александро-Невских чтений

15:36, 08 июня 2017, ПАИ

Заместитель председателя Псковского областного Собрания (ПОС) депутатов Виктор Остренко поздравил с участников VIII Международных Александро-Невских чтений с открытием форума и от имени депутатского корпуса пожелал всем успешной двухдневной работы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«Традиция проведения чтений имеет огромное культурное, просветительское и воспитательное значение, потому что имя Благоверного князя Александра Невского – это символ мощи русского духа и российской государственности. Мы чтим память князя Александра Невского, талантливого полководца и мудрого правителя, сумевшего во времена тяжелых испытаний защитить Отечество от иноземных захватчиков. На протяжении многих столетий его личность является нравственным ориентиром для россиян. Его жизнь – пример силы духа, любви к ближнему и к Отчизне», - отметил Виктор Остренко в приветственном слове.

Депутат обратил внимание, что на крайних рубежах России всегда строились церкви в честь Александра Невского – «вера в небесного покровителя русского воинства наполняла духовной силой защитников Родины». Псков не стал исключением – храм, возведённый в честь святого Александра Невского, по праву считается воинским, многие годы церковь оказывает духовную и благотворительную помощь военнослужащим региона.

«Уверен, что VIII Международные Александро-Невские чтения как всегда станут для всех его участников источником новых знаний о великой истории нашего государства», - сказал Виктор Остренко.

Александро-Невские чтения продлятся два дня. В рамках форума будет работать пять тематических секций, посвящённых воинским традициям Александра Невского в военной истории России, образу князя в мировой истории и культуре, духовно-нравственному воспитанию молодёжи. Обсуждение пройдёт на площадках Псковского филиала ФСИН России, в аудиториях ПсковГУ и в университетском Центре студенческих инициатив. Итоги форума будут подведены в пятницу, 9 июня, в Приказной палате Псковского Кремля.

Напомним, чтения «Святой благоверный князь Александр Невский в истории России» проводятся по благословению митрополита Псковского и Порховского Евсевия при поддержке Администрации Псковской области, руководства Пскова, воинского храма Александра Невского, Псковского государственного университета, программы «Александр Невский» Центра Национальной Славы и Фонда Андрея Первозванного, Псковского филиала Академии ФСИН России, Псковского городского молодежного центра, Псковской областной библиотекой для детей и юношества им. В.А.Каверина.