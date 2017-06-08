0
15:43
Андрей Турчак вошёл в топ-3 медиарейтинга губернаторов
13:08
Владимир Шураев: Мы не собираемся подыгрывать
16:12
Псковские депутаты отклонили законопроект о дополнительном контроле за работой КОИБов
15:45
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО)
15:30
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
15:21
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО)
15:11
Александр Котов об отчете губернатора: Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан
Еще новости
Политика

Андрей Турчак вошёл в топ-3 медиарейтинга губернаторов

Губернатор Псковской области Андрей Турчак вошёл в топ-3 медиарейтинга губернаторов СЗФО по итогам мая, сообщили Псковскому агентству информации составители рейтинга из компании «Медиалогия». Глава региона поднялся в рейтинге сразу на 5 позиций.

В Северо-Западном федеральном округе в мае лидерами рейтинга также стали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Последнюю строчку занимает руководитель Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

Добавим, что в общероссийском рейтинге губернаторов Андрей Турчак, прибавив 21 пункт, занимает 35-е место из 85.

Напомним, в мае президент Владимир Путин своим указом наградил Андрея Турчака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также СМИ сообщали, что в ходе Дней Псковской области в Совете Федерации РФ губернатор Андрей Турчак выступил с докладом на пленарном заседании совфеда в рамках «Часа субъекта». Помимо этого сообщалось, что председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Псковскую область. В рамках визита Валентина Матвиенко и Андрей Турчак провели рабочую встречу.

Добавим, что основой для построения рейтинга является медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак вошёл в топ-3 медиарейтинга губернаторов
08 июня 2017
Андрей Турчак вошёл в топ-3 медиарейтинга губернаторов
Псковские депутаты отклонили законопроект о дополнительном контроле за работой КОИБов
06 июня 2017
Псковские депутаты отклонили законопроект о дополнительном контроле за работой КОИБов 3
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО)
06 июня 2017
Не были подняты вопросы, которые мы ожидали услышать - депутат Антон Минаков об отчете губернатора (ВИДЕО) 2
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
06 июня 2017
Губернатору есть, что сказать: Елена Бибикова об отчете Андрея Турчака (ВИДЕО)
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО)
06 июня 2017
Необходимо еще многое сделать: Александр Козловский об отчете губернатора (ВИДЕО) 1
Александр Котов об отчете губернатора: Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан
06 июня 2017
Александр Котов об отчете губернатора: Это правильно – сосредоточиться на том, что волнует граждан
Алексей Васильев надеется на скорое решение проблемы кадрового дефицита врачей в Псковской области
06 июня 2017
Алексей Васильев надеется на скорое решение проблемы кадрового дефицита врачей в Псковской области
Глава Порховского района об отчете губернатора: Мне нравится, когда не цифрами сыпят, а обозначают реперные точки
06 июня 2017
Глава Порховского района об отчете губернатора: Мне нравится, когда не цифрами сыпят, а обозначают реперные точки

Идет загрузка...