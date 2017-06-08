Андрей Турчак вошёл в топ-3 медиарейтинга губернаторов

15:43, 08 июня 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак вошёл в топ-3 медиарейтинга губернаторов СЗФО по итогам мая, сообщили Псковскому агентству информации составители рейтинга из компании «Медиалогия». Глава региона поднялся в рейтинге сразу на 5 позиций.

В Северо-Западном федеральном округе в мае лидерами рейтинга также стали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

Последнюю строчку занимает руководитель Ненецкого автономного округа Игорь Кошин.

Добавим, что в общероссийском рейтинге губернаторов Андрей Турчак, прибавив 21 пункт, занимает 35-е место из 85.

Напомним, в мае президент Владимир Путин своим указом наградил Андрея Турчака медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также СМИ сообщали, что в ходе Дней Псковской области в Совете Федерации РФ губернатор Андрей Турчак выступил с докладом на пленарном заседании совфеда в рамках «Часа субъекта». Помимо этого сообщалось, что председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко прибыла с рабочей поездкой в Псковскую область. В рамках визита Валентина Матвиенко и Андрей Турчак провели рабочую встречу.

Добавим, что основой для построения рейтинга является медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны.