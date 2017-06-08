0
15:40
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
14:49
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа
14:48
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти
13:43
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров
13:08
Владимир Шураев: Мы не собираемся подыгрывать
12:09
Отмеченные на интерактивной карте участки дорог Пскова проинспектировали активисты ОНФ
11:53
Группы для 240 малышей разместятся в здании псковской лингвистической гимназии
Еще новости
Общество

Творческим вечером отметит своё 75-летие псковский поэт и прозаик Валерий Мухин

8 июня исполнилось 75 лет псковскому поэту, прозаику и художнику Валерию Мухину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

В честь юбилея сегодня в 18:00 состоится творческий вечер поэта и прозаика в Пскове. Он пройдёт в филиале Городского культурного центра (Рижский проспект, 64).

Валерий Михайлович  Мухин - член Союза писателей России и  международной ассоциации писателей и публицистов.

Он родился 8 июня 1942 года в посёлке Кесьма ныне Весьегонского района Тверской области. Жил на Украине — в Луганске (Ворошиловграде) и Дружковке, посёлке Ярега (Коми АССР), Сестрорецке – под Ленинградом, в Пушкинских Горах Псковской области. В Пскове живёт с 1957 года.

Окончил псковский индустриальный техникум, псковское музыкальное училище, псковское отделение Ленинградского политехнического института. (СЗПИ).

Работал пианистом и певцом в эстрадном оркестре, руководителем хора, преподавателем в школе и вузе, ведущим конструктором и заведующим сектором на заводе «ТЭСО» и в псковском отделении ВНИИ ЭСО, заведующим отделом рекламы в издательстве «Курсив», в типографии областного Дома народного творчества, заведующим отделом в «Псковпищепроме», на пенсии – стрелком ВОХРа в воинской части.

Валерий Мухин - автор четырнадцати поэтических сборников, книги прозы. Публиковался в центральных литературно-художественных журналах: «Наш современник», «Север», «Встречи», «Московский парнас», «День поэзии» и других.

За книгу «Солнце над Псковом» занесен в книгу «Золотая летопись славных дел» с вручением медали «Святая Ольга».

Член объединения художников городского Культурного центра. Автор 25 персональных выставок картин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
08 июня 2017
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа
08 июня 2017
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа 2
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти
08 июня 2017
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти 3
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров
08 июня 2017
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров 4
Отмеченные на интерактивной карте участки дорог Пскова проинспектировали активисты ОНФ
08 июня 2017
Отмеченные на интерактивной карте участки дорог Пскова проинспектировали активисты ОНФ
Группы для 240 малышей разместятся в здании псковской лингвистической гимназии
08 июня 2017
Группы для 240 малышей разместятся в здании псковской лингвистической гимназии
Программа мероприятий ко Дню России в Пскове с 8 по 16 июня
08 июня 2017
Программа мероприятий ко Дню России в Пскове с 8 по 16 июня
Лёгкую цену на все лето на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» предлагает «Ростелеком»
08 июня 2017
Лёгкую цену на все лето на «Домашний интернет» и «Интерактивное ТВ» предлагает «Ростелеком»

Идет загрузка...