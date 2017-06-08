Творческим вечером отметит своё 75-летие псковский поэт и прозаик Валерий Мухин

15:53, 08 июня 2017, ПАИ

8 июня исполнилось 75 лет псковскому поэту, прозаику и художнику Валерию Мухину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском региональном отделении Союза писателей России.

В честь юбилея сегодня в 18:00 состоится творческий вечер поэта и прозаика в Пскове. Он пройдёт в филиале Городского культурного центра (Рижский проспект, 64).

Валерий Михайлович Мухин - член Союза писателей России и международной ассоциации писателей и публицистов.

Он родился 8 июня 1942 года в посёлке Кесьма ныне Весьегонского района Тверской области. Жил на Украине — в Луганске (Ворошиловграде) и Дружковке, посёлке Ярега (Коми АССР), Сестрорецке – под Ленинградом, в Пушкинских Горах Псковской области. В Пскове живёт с 1957 года.

Окончил псковский индустриальный техникум, псковское музыкальное училище, псковское отделение Ленинградского политехнического института. (СЗПИ).

Работал пианистом и певцом в эстрадном оркестре, руководителем хора, преподавателем в школе и вузе, ведущим конструктором и заведующим сектором на заводе «ТЭСО» и в псковском отделении ВНИИ ЭСО, заведующим отделом рекламы в издательстве «Курсив», в типографии областного Дома народного творчества, заведующим отделом в «Псковпищепроме», на пенсии – стрелком ВОХРа в воинской части.

Валерий Мухин - автор четырнадцати поэтических сборников, книги прозы. Публиковался в центральных литературно-художественных журналах: «Наш современник», «Север», «Встречи», «Московский парнас», «День поэзии» и других.

За книгу «Солнце над Псковом» занесен в книгу «Золотая летопись славных дел» с вручением медали «Святая Ольга».

Член объединения художников городского Культурного центра. Автор 25 персональных выставок картин.