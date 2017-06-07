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Нелегальный игровой зал выявили полицейские в Пскове

В Пскове сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД при силовой поддержке ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области пресекли деятельность игрового зала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По месту организации и проведения незаконных азартных игр сотрудники полиции изъяли 8 игровых терминалов с мониторами, три системных блока, маршрутизатор и другое оборудование, а также  17 тыс. 400 рублей.

В настоящее время все изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр УМВД для проведения комплексной компьтерно-технической судебной экспертизы. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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