Нелегальный игровой зал выявили полицейские в Пскове

16:13, 08 июня 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД при силовой поддержке ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области пресекли деятельность игрового зала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По месту организации и проведения незаконных азартных игр сотрудники полиции изъяли 8 игровых терминалов с мониторами, три системных блока, маршрутизатор и другое оборудование, а также 17 тыс. 400 рублей.

В настоящее время все изъятое направлено в экспертно-криминалистический центр УМВД для проведения комплексной компьтерно-технической судебной экспертизы. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.