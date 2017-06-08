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Общество

«Многофункциональный» ПАИ-live состоится 9 июня в 10:00

9 июня в 10:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет директор Многофункционального центра Псковской области Джамиль Хиндристанский.

Многофункциональные центры по оказанию государственных услуг действуют во всех муниципалитетах Псковской области. Работая по принципу «одного окна», МФЦ принимают документы для оформления пенсии, для выдачи паспорта, для регистрации сделок с недвижимостью — всего центры оказывают почти 70 видов услуг. Какие новые услуги появятся в ближайшее время, как через МФЦ можно получить водительские права, подают ли псковичи документы на получение «дальневосточного» гектара, как в многофункциональных центрах борются с возникающими очередями, и почему в некоторых районах жители приходят к МФЦ еще затемно? Об этом расскажет Джамиль Хиндристанский.

 Свои вопросы гостю можно оставить в чате на странице  ПАИ-live.

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