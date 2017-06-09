Международный день аккредитации отмечается 9 июня

09:26, 09 июня 2017, ПАИ

9 июня отмечается Международный день аккредитации, который был учрежден в 2008 году Генассамблеей ILAC и IAF. Как сообщает calend.ru, основанием празднику послужила глобальная инициатива, поддержанная общим решением Международного форума по аккредитации и Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий. Они являются организациями, которые занимаются аккредитацией испытательных лабораторий и, соответственно, органов по сертификации. Поэтому этот праздник, прежде всего, следует рассматривать как праздник тех, кто проводит аккредитацию по признанию технической компетентности испытательных лабораторий.

Аккредитация помогает принять осознанное решение при выборе лаборатории, потому что именно с её помощью показана компетентность, беспристрастность и возможности. Органами аккредитации по всему миру подписано Соглашение, которое способствует расширению товаров и услуг за пределами национальных границ. Целью данного Соглашения является создание международной основы для поддержания международной торговли посредством снижения технических барьеров.

Аккредитация необходима и в других сферах деятельности. Аккредитации подлежат также представители средств массовой информации при их назначении на работу в другой стране, при освещении международных конференций, встреч глав государств, а также представители иностранных фирм, работающие в другом государстве. Журналисты аккредитуются при пресс-службах парламентов, конгрессов, форумов, иных событий или международных организаций или официальных государственных службах связи с прессой страны пребывания. В процессе аккредитации им выдаются удостоверения, дающие право участия в мероприятиях для прессы. Торговые и коммерческие представители аккредитуются при торгово-промышленных палатах или ассоциациях, а также на соответствующих выставках, ярмарках.

9 июня День аккредитации отмечается по всему миру в странах, где существуют подобные службы, и каждый год он проходит под определенной темой, связанной с аккредитацией.