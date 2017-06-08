0
17:55
Министр культуры приветствовал участников VIII Международных Александро-Невских чтений в Пскове
17:15
«Многофункциональный» ПАИ-live состоится 9 июня в 10:00
17:11
РЖД и Tele2 подписали договор о развитии мобильной связи вдоль путей
15:40
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
14:49
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа
14:48
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти
13:43
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров
Еще новости
Общество

50 протоколов составили псковские полицейские в ходе операции «Надзор»

В Псковской области проводится оперативно-профилактическая операция «Надзор». А её рамках особое внимание полицейских сконцентрировано на выявлении и предупреждении преступлений и правонарушений, совершаемых поднадзорными лицами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

В ходе проведенных мероприятий полицейские выявлено 4 преступления, составлено более 50 протоколов об административных правонарушениях.

«Важной задачей стражей порядка в период проведения операции стало укрепление связей подразделений полиции с населением и обеспечение своевременного реагирования на правонарушения», - отметили в пресс-службе и призвали граждан, обладающих значимой информацией по данному направлению, обращаться по телефону 02 или в ближайший отдел полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Министр культуры приветствовал участников VIII Международных Александро-Невских чтений в Пскове
08 июня 2017
Министр культуры приветствовал участников VIII Международных Александро-Невских чтений в Пскове
«Многофункциональный» ПАИ-live состоится 9 июня в 10:00
08 июня 2017
«Многофункциональный» ПАИ-live состоится 9 июня в 10:00
РЖД и Tele2 подписали договор о развитии мобильной связи вдоль путей
08 июня 2017
РЖД и Tele2 подписали договор о развитии мобильной связи вдоль путей
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
08 июня 2017
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа
08 июня 2017
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа 5
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти
08 июня 2017
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти 4
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров
08 июня 2017
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров 12
Отмеченные на интерактивной карте участки дорог Пскова проинспектировали активисты ОНФ
08 июня 2017
Отмеченные на интерактивной карте участки дорог Пскова проинспектировали активисты ОНФ

Идет загрузка...