50 протоколов составили псковские полицейские в ходе операции «Надзор»

16:32, 08 июня 2017, ПАИ

В Псковской области проводится оперативно-профилактическая операция «Надзор». А её рамках особое внимание полицейских сконцентрировано на выявлении и предупреждении преступлений и правонарушений, совершаемых поднадзорными лицами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

В ходе проведенных мероприятий полицейские выявлено 4 преступления, составлено более 50 протоколов об административных правонарушениях.

«Важной задачей стражей порядка в период проведения операции стало укрепление связей подразделений полиции с населением и обеспечение своевременного реагирования на правонарушения», - отметили в пресс-службе и призвали граждан, обладающих значимой информацией по данному направлению, обращаться по телефону 02 или в ближайший отдел полиции.