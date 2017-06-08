Делегация Общероссийского профсоюза образования и науки посетила Псковскую область

16:41, 08 июня 2017, ПАИ

7 июня в администрации региона состоялась встреча первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой с рабочей группой центрального совета Профессионального союза работников образования и науки Российской Федерации под руководством заместителя председателя профсоюза Михаила Авдеенко. Со стороны Псковской области на ней также присутствовали начальник Государственного управления образования региона Александр Седунов и председатель областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева, сообщили Псковскому агентству информации в администрации региона.

В ходе беседы стороны обсудили действующую в области систему социального партнерства и дополнительные направления совместной работы.

Вера Емельянова подчеркнула, что в Псковской области заложенные несколько десятилетий назад традиции партнерства органов власти с профессиональными союзами продолжают укрепляться. Взаимодействие ведется по нескольким направлениям, и в основе этой работы — трехстороннее соглашение о социальном партнерстве, заключенное между администрацией области, Псковским областным советом профсоюзов и региональным Союзом промышленников и предпринимателей.

В рамках совместной работы стороны заключили соглашение о минимальном размере оплаты труда (МРОТ) на 2017 год, которое позволит бороться с «серыми» зарплатами, выработали рекомендации по охране труда. Управление образования и отраслевой профсоюз ведут работу по поддержке молодых педагогов. Также члены профсоюзных организаций входят в составы различных экспертных советов и комиссий, созданных при администрации области или органах исполнительной власти.

Михаил Авдеенко поблагодарил администрацию региона за конструктивное взаимодействие, отметив, что Управление образования Псковской области и отраслевой областной профсоюз работают действенно и продуктивно. По его мнению, опыт их совместной деятельности может быть востребован в других субъектах РФ.

В рамках визита в регион делегация рабочей группы центрального совета Профессионального союза работников образования и науки Российской Федерации также посетила детский сад компенсирующего вида № 17 в городе Пскове, ПсковГУ и Пушкиногорскую санаторную школу-интернат.