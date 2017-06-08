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Общество

11, 12 и 16 июня в Великих Луках ограничат движение транспорта

В связи с мероприятиями 22-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках будет ограничено движение автотранспорта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

11 июня с 19:30 до 21:30 будет прекращено движение автотранспорта по проспекту Ленина от улицы Некрасова до улицы Лизы Чайкиной на период проведения соревнований «кей-граб». В качестве путей объезда можно воспользоваться мостом через Ловать по улице Винатовского, улицами Холмской, Ботвиной, Некрасова.

12 июня, в День России, который в этом году совпадает с торжественным открытием 22-й встречи, в 17:45 по маршруту площадь Ленина - улица Некрасова - проспект Ленина - улица Лизы Чайкиной - Летняя эстрада двинется пешее шествие, а автомобильная колонна проследует по маршруту площадь Ленина - улица Карла Либкнехта - Октябрьский проспект - проспект Ленина - улица Лизы Чайкиной - улица Клевцова - улица Рабочая - Новослободская набережная - крепость.

С 17:45 и до окончания движения участников 22-й Международной встречи воздухоплавателей будет прекращено движение автотранспорта по проспекту Ленина от перекрёстка с Октябрьским проспектом до улицы Лизы Чайкиной и от улицы Лизы Чайкиной до улицы Виноградова.

16 июня, в день закрытия встречи, на вечер которого запланировано свечение аэростатов, с 16:30 до 17:00 для движения автотранспорта будет закрыта улица Зверева от улицы Карла Либкнехта до проспекта Ленина, с 18:00 до окончания ночного свечения будет закрыта площадь Ленина. Напомним, что это мероприятие начнется в 21:00 и пройдёт в двух местах одновременно: на площади Ленина и на площади Матросова.

Напомним, 22-я Международная встреча воздухоплавателей пройдет в Великих Луках с 11 по 16 июня.

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