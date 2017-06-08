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Общество

Интересные факты из жизни Петра Великого представлены в псковской библиотеке

Псковский региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина предлагает псковичам ознакомиться с обширной электронной коллекцией «Династия Романовых. Земский Собор 1613 года», один раздел которой посвящён первому российскому императору Петра I, со дня рождения которого 9 июня исполнится 345 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной библиотеки.

В подборку вошли исторические документы, деловая и личная переписка, исследования, библиография и многие другие материалы, которые дадут читателю возможность больше узнать о личности Петра I и оценить масштаб его деятельности.

Так, псковичи могут ознакомиться с изданием 1875 года «Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого», книгой С. Рождественского «О Петре Великом», опубликованной в 1872 году, книгой «Достопамятные сказания о жизни и делах Петра Великого», подготовленной редакцией журнала «Русская старина» к 200-летию со дня рождения императора. Также в подборке представлено издание «Достопамятные сказания о жизни и делах Петра Великого».

«Раритетные издания из электронной коллекции Президентской библиотеки не только повествуют о жизни и деятельности Петра Великого – в них можно найти и факсимиле страниц его учебной тетради; старинных гравюр, изображающих важные эпизоды из жизни царя и памятные места, связанные с именем императора; портретов его сподвижников и многое другое», - рассказали в псковской библиотеке.

Напомним, что доступ ко всему электронному собранию Президентской библиотеки осуществляется через Электронный читальный зал и открыт для всех желающих в Псковской областной универсальной научной библиотеке (улица Профсоюзная, 2, конференц-зал, телефон: 8(8112) 72-83-98).

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