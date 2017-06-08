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Общество

81 пскович пожаловался на острую кишечную инфекцию за прошедшую неделю

За прошедшую неделю заболеваемость острыми кишечными инфекциями в городах и районах Псковской области не превысила максимальных прогнозируемых уровней. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, в регионе зарегистрирован 81 случай ОКИ, в том числе 44 – в Пскове.

С целью обеспечения государственного санитарно-эпидемиологического надзора специалисты ведомства исследовали 65 проб воды (6 не соответствуют требованиям), 121 пробу смывов (7 не соответствуют требованиям) и 53 пищевых продукта (3 оказались некачественными).

Сотрудники управления составили 16 протоколов об административных правонарушениях, выдали 6 предписаний об устранении нарушений и столько же представлений.

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