Антикоррупционная и антинаркотическая беседа состоялась в Псковском филиале Академии ФСИН

16:49, 08 июня 2017, ПАИ

8 июня на встрече с курсантами Псковского филиала Академии ФСИН России начальник инспекции по личному составу и противодействию коррупции УФСИН России по Псковской области Александр Бушуев поднял вопросы, связанные с предупреждением коррупционных проявлений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, старший инспектор отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Мария Винокурова рассказала о вреде наркотиков на организм человека, а также о наркоситуации в регионе. Она напомнила всем об уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Коррупция и наркомания вызывают особую тревогу в обществе, поэтому работа в данном направлении в Псковском филиале академии осуществляется на плановой и системной основе совместными усилиями всех правоохранительных органов региона», - подчеркнули в пресс-службе вуза.

Лекторы призвали курсантов к активной гражданской позиции по противодействию любым преступным проявлениям, будь это коррупция или незаконный оборот наркотиков.