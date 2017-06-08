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Общество

Антикоррупционная и антинаркотическая беседа состоялась в Псковском филиале Академии ФСИН

8 июня  на встрече с курсантами Псковского филиала Академии ФСИН России начальник инспекции по личному составу и противодействию коррупции УФСИН России по Псковской области Александр Бушуев  поднял вопросы, связанные с предупреждением коррупционных проявлений.  

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, старший инспектор отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Мария Винокурова рассказала о вреде наркотиков на организм человека, а также о наркоситуации в регионе. Она напомнила всем об уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

«Коррупция и наркомания вызывают особую тревогу в обществе, поэтому работа в данном направлении в Псковском филиале академии осуществляется на плановой и системной основе совместными усилиями всех правоохранительных органов региона», - подчеркнули в пресс-службе вуза.

Лекторы призвали курсантов к активной гражданской позиции по противодействию любым преступным проявлениям, будь это коррупция или незаконный оборот наркотиков.

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