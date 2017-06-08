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Общество

Озеленение на 49 гектарах леса проведено в Псковской области

В этом году в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» на территории лесного фонда Псковской области посажены 183 тыс. сеянцев и саженцев на общей площади 49 га. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, в посадке использовались ель и сосна, береза, липа, клен, дуб, ясень, рябина, каштан.

Кроме того, на площади более 12 га прошли мероприятия по уборке мусора, проведены эколого-просветительские лекции и занятия в учебных заведениях, школьные лесничества расклеивали агитационные листовки противопожарной тематики.

В мероприятиях акции «Всероссийский день посадки леса» приняли участие активисты регионального отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Псковской области, школьные лесничества, Великолукского лесотехнического колледжа, Пустошкинского центра образования, туричинской и усвятской школ, представители администрации области, сотрудники Государственного комитета региона по природопользованию и охране окружающей среды и ГКУ лесничеств, Противопожарный лесной центр, Псковский лесопитомник, арендаторы лесных участков и население. Всего во Всероссийском дне посадки леса приняли участие более тысячи человек.

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