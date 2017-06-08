Вера Емельянова представила достижения Псковской области на Всероссийском форуме социальных инноваций

17:38, 08 июня 2017, ПАИ

8 июня делегация Псковской области во главе с первым заместителем губернатора Псковской области Верой Емельяновой принимает участие во Втором форуме социальных инноваций регионов, который открылся в подмосковном Красногорске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках работы дискуссионной площадки «Роль социальных инноваций в повышении качества социальных услуг и развитии человеческого капитала» Вера Емельянова рассказала о достижениях Псковской области по созданию условий для социализации и получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

По ее словам, в регионе создаются и апробируются различные образовательные модели для детей с ОВЗ вне зависимости от места жительства и состояния здоровья. Раннюю помощь, которая включает в себя комплексное обследование, консультации, коррекционные занятия, массаж и другие процедуры, получают более 400 особенных детей.

Дошкольным образованием в Псковской области охвачены порядка 1,8 тысячи детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов, начальным, средним и общим образованием — 5,9 тысяч таких детей, профессиональное образование получает 261 человек. Более 4 тысяч детей заняты дополнительным образованием.

Вера Емельянова отметила, что для обеспечения возможности получения общего образования в образовательных учреждениях региона детьми-инвалидами создаются специальные условия. В частности, расширено дошкольное отделение Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения, реализуются мероприятия по созданию безбарьерной среды в дошкольных учреждениях, в ряде школ, ссузов и вузов региона.

Для оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей-инвалидов, не посещающих дошкольные образовательные организации, в районах области организована работа 49 консультационных центров, открытых при дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях общеобразовательных организаций. Кроме того, в Пскове создана, а в Великих Луках создается, базовая профессиональная организация, которая поддерживает региональную систему инклюзивного образования.

Также в Псковской области дети с ограниченными возможностями здоровья могут получать образование дистанционно. В нынешнем учебном году этой возможностью воспользовались 127 человек.

Отдельное внимание Вера Емельянова уделила деятельности Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, где дети с особенностями развития получают комплексную помощь специалистов от рождения и в течение всей жизни. В нем созданы отделение ранней помощи, дошкольные и школьные отделения для детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, отделения дистанционного обучения и учебного проживания.

Выпускники центра трудятся в различных отделениях производственно-интеграционных мастерских: швейном, прачечном, деревообрабатывающем, картонажном, растениеводства, отделении развития и ухода и других.

Также Центр лечебной педагогики выступил инициатором проведения международного фестиваля «Другое искусство», в рамках которого дети и молодые люди с инвалидностью представляют результаты образования через различные виды творчества: сценические постановки, музыкальное, изобразительное искусство. С 2016 года мероприятие проводится в регионе при поддержке Министерства образования и науки РФ.

Дальнейшее развитие системы образования лиц с ограниченными возможностями здоровья руководство Псковской области связывает с созданием в образовательных организациях области универсальной безбарьерной среды и внедрением федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ОВЗ.