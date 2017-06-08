Ограничение движения планируется в 8 районах Псковской области в связи с шествием православных

18:05, 08 июня 2017, ПАИ

С 9 по 30 июня на территории Невельского, Великолукского, Новосокольнического, Локнянского, Бежаницкого, Дедовичского, Дновского, Порховского районов планируется шествие, посвященное 100-летней годовщине начала подвигов новомученников Русской православной церкви. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту, для обеспечения безопасности участников шествия возможно ограничение движения транспортных средств по дорогам регионального значения.

Так, 9 июня с 9:00 шествие начнет движение по трассе P-23/Е95 от границы с Белоруссией через деревню Лобок Невельского района и пройдет по деревням Козлово, Дубище и Мигушено и завершится в 15:00 в Невеле.

12 июня с 7:00 до 19:00 шествие пройдёт через Невель, деревни Колпино, Марьино, Колкино, Бойдолово, затем – по дороге 58К-037 через Куракино и Сыроквашено Невельского района, Борки, Бобриково и Полибино Великолукского района.

13 июня с 7:00 по 17:00 шествие продолжится в деревнях Полибино, Мартьяново, Бугры, Купуй, Пронино и поселке Дорожном с выходомна Октябрьский проспект в городе Великие Луки.

15 июня с 7:00 до 16:00 участники шествия пройдут через Великие Луки по дороге 58К-079 с переход на 58К-048 у урочища Лакомицы Великолукского района и отправятся в Переслегино, Крутовраг, Мякотино, Гвоздово (переход на дорогу регионального значения 58К-079), Корняки (переход на дорогу 56К-256) и Бор Новосокольнического района.

16 июня с 7:00 до 17:00 движение будет проходить от деревни Бор по дороге регионального значения 58К-256, затем перейдет на дорогу регионального значения 58К-079, после чего участники шествия посетят деревни Недомерки, Заболотье, Ровни, Насва, Монаково, Прискуха Новосокольнического района и Башово Локнянского района.

17 июня с 7:00 до 16:00 ограничение движения возможно в Башово Локнянского района по дороге регионального значения 58К-079, а также в Алексеевской, Валуевском, Дроздово, Плиски, Карелове, Федоровском и Локне.

20 июня с 7:00 до 16:00 шествие будет проходить через Локню по дороге 58К-019, деревни Рысино, Иванково, Малышево, Дрехово, Гришино, Утехино Локнянского района, Фишнево,, Шахматово Бежаницкого района и Бежаницы.

21 июня с 7:00 до 17:00 участники шествия посетят Никулино (переход на дорогу 58К-018), Успенье, Сапрыгино и Ашево, а 22 июня с 7:00 до 16:00 – Локницу, Княжую, Уду, Ублиску, Валтухово Бежаницкого района, Топорово, Борок, Острие, Липовик и Сорокино Дедовичского.

23 июня с 7:00 до 18:00 шествие запланировано по дороге 58К-018 через Поречье, Большой Островок, Заборовье (переход на дороги 58К-111 и 58К-110), Хмелевицы, Патрово, Дубровички, Красные горки (переход на дорогу 58К-106) и Дедовичи.

26 июня с 7:00 до 18:00 по дороге 58К-105 через Лбово, Дубишно, Карсаков Гривы, Крутец, Шилово, Александрово Дедовичского района, Хотовань, Гаврово и Вишенка Дновского района участники шествия дойдут до Выскоди.

27 июня с 7:00 до 12:00 движение транспорта может быть затруднено на дороге 58К-105 в поселке Дачное, хуторе Паклинский и Дно, а 29 июня с 7:00 до 17:00 – на дороге 58К-137 в Полоное и Порхове.

30 июня с 7:00 до 21:00 часов шествие продолжит движение из Порхова по дороге 58 ОП РЗ 58К-388 через Селище, Тосныборки, Сосновый бор, Корж, Хилово и завершится в Благовещенской Никандровой пустыни в Порховском районе.