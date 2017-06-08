0
17:55
Министр культуры приветствовал участников VIII Международных Александро-Невских чтений в Пскове
17:15
«Многофункциональный» ПАИ-live состоится 9 июня в 10:00
17:11
РЖД и Tele2 подписали договор о развитии мобильной связи вдоль путей
15:40
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
14:49
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа
14:48
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти
13:43
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров
Еще новости
  • Коротко
Общество

Ограничение движения планируется в 8 районах Псковской области в связи с шествием православных

С 9 по 30 июня на территории Невельского, Великолукского, Новосокольнического, Локнянского, Бежаницкого, Дедовичского, Дновского, Порховского районов планируется шествие, посвященное 100-летней годовщине начала подвигов новомученников Русской православной церкви. Как сообщили Псковскому агентству информации в Госкомитете Псковской области по транспорту, для обеспечения безопасности участников шествия возможно ограничение движения транспортных средств по дорогам регионального значения.

Так, 9 июня с 9:00 шествие начнет движение по трассе P-23/Е95 от границы с Белоруссией через деревню Лобок Невельского района и пройдет по деревням Козлово, Дубище и Мигушено и завершится в 15:00 в Невеле.

12 июня с 7:00 до 19:00 шествие пройдёт через Невель, деревни Колпино, Марьино, Колкино, Бойдолово, затем – по дороге 58К-037 через Куракино и Сыроквашено Невельского района, Борки, Бобриково и Полибино Великолукского района.

13 июня с 7:00 по 17:00 шествие продолжится в деревнях Полибино, Мартьяново, Бугры, Купуй, Пронино и поселке Дорожном с выходомна Октябрьский проспект в городе Великие Луки.

15 июня с 7:00 до 16:00 участники шествия пройдут через Великие Луки по дороге 58К-079 с переход на 58К-048 у урочища Лакомицы Великолукского района и отправятся в Переслегино, Крутовраг, Мякотино, Гвоздово (переход на дорогу регионального значения 58К-079), Корняки (переход на дорогу 56К-256) и Бор Новосокольнического района.

16 июня с 7:00 до 17:00 движение будет проходить от деревни Бор по дороге регионального значения 58К-256, затем перейдет на дорогу регионального значения 58К-079, после чего участники шествия посетят деревни Недомерки, Заболотье, Ровни, Насва, Монаково, Прискуха Новосокольнического района и Башово Локнянского района.

17 июня с 7:00 до 16:00 ограничение движения возможно в Башово Локнянского района по дороге регионального значения 58К-079, а также в Алексеевской, Валуевском, Дроздово, Плиски, Карелове, Федоровском и Локне.

20 июня с 7:00 до 16:00 шествие будет проходить через Локню по дороге 58К-019, деревни Рысино, Иванково, Малышево, Дрехово, Гришино, Утехино Локнянского района, Фишнево,, Шахматово Бежаницкого района и Бежаницы.

21 июня с 7:00 до 17:00 участники шествия посетят Никулино (переход на дорогу 58К-018), Успенье, Сапрыгино и Ашево, а 22 июня с 7:00 до 16:00 – Локницу, Княжую, Уду, Ублиску, Валтухово Бежаницкого района, Топорово, Борок, Острие, Липовик и Сорокино Дедовичского.

23 июня с 7:00 до 18:00 шествие запланировано по дороге 58К-018 через Поречье, Большой Островок, Заборовье (переход на дороги 58К-111 и 58К-110), Хмелевицы, Патрово, Дубровички, Красные горки (переход на дорогу 58К-106) и Дедовичи.

26 июня с 7:00 до 18:00 по дороге 58К-105 через Лбово, Дубишно, Карсаков Гривы, Крутец, Шилово, Александрово Дедовичского района, Хотовань, Гаврово и Вишенка Дновского района участники шествия дойдут до Выскоди.

27 июня с 7:00 до 12:00 движение транспорта может быть затруднено на дороге 58К-105 в поселке Дачное, хуторе Паклинский и Дно, а 29 июня с 7:00 до 17:00 – на дороге 58К-137 в Полоное и Порхове.

30 июня с 7:00 до 21:00 часов шествие продолжит движение из Порхова по дороге 58 ОП РЗ 58К-388 через Селище,  Тосныборки, Сосновый бор, Корж, Хилово и завершится в Благовещенской Никандровой пустыни в Порховском районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Министр культуры приветствовал участников VIII Международных Александро-Невских чтений в Пскове
08 июня 2017
Министр культуры приветствовал участников VIII Международных Александро-Невских чтений в Пскове
«Многофункциональный» ПАИ-live состоится 9 июня в 10:00
08 июня 2017
«Многофункциональный» ПАИ-live состоится 9 июня в 10:00
РЖД и Tele2 подписали договор о развитии мобильной связи вдоль путей
08 июня 2017
РЖД и Tele2 подписали договор о развитии мобильной связи вдоль путей
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
08 июня 2017
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа
08 июня 2017
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа 5
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти
08 июня 2017
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти 4
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров
08 июня 2017
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров 12
Отмеченные на интерактивной карте участки дорог Пскова проинспектировали активисты ОНФ
08 июня 2017
Отмеченные на интерактивной карте участки дорог Пскова проинспектировали активисты ОНФ

Идет загрузка...