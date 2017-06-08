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Общество

Фестиваль творчества городов воинской славы состоится в Пскове 11-12 июня

11-12 июня в Псковской области состоится традиционный Всероссийский фестиваль творчества городов воинской славы, приуроченный ко Дню России. В нем примут участие делегации из Архангельска, Великого Новгорода, Великих Лук, Выборга, Твери и Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках фестиваля пройдут концерты с участием творческих коллективов. На круглом столе «Патриотизм — это то, что нас объединяет» участники поделятся опытом проведения учреждениями культуры мероприятий и проектов, направленных на нравственно-патриотическое воспитание молодежи. 11 июня состоится возложение цветов к монументу русским воинам и великому князю Александру Невскому. В День России на площади Победы финиширует  четырехдневный марш Воздушно-десантных войск. Праздничный концерт «Мы едины — мы Россия» в Городском культурном центре завершит фестиваль 12 июня.

Отметим, в этом году фестиваль творчества городов воинской славы проводится в Пскове в четвертый раз. Его организатором выступает Псковский областной центр народного творчества при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре, Управления культуры администрации Пскова, Союза городов Центра и Северо-Запада России.

Праздничные мероприятия пройдут также во всех муниципалитетах Псковской области. Так, в тематической концертной программе «Россия — Родина моя!» на Летней эстраде в Великих Луках примут участие творческие коллективы города. В рамках празднования Дня России состоится открытие 22-й Международной встречи воздухоплавателей в городе на Ловати.

Познавательные программы, беседы, выставки, концерты, показы кинофильмов будут организованы в учреждениях культуры области. В частности, Музей-заповедник «Изборск» приглашает жителей региона на выставку «Открытая история» в археологическом депозитарии (улица Печорская, 41а) 12 июня. В День России в экспозиции «Изборская палата Русской словесности и Православной веры» будет демонстрироваться фильм «Изборский дух», в ансамбле Изборской крепости — художественный фильм «Александр Невский» (1938 г.). Вход на все мероприятия свободный.

Праздничная программа предусмотрена 12 июня в Музее истории города Печоры (улица Международная, 16). Для жителей и гостей города будет организован показ кинофильма «Кутузов» (1943 г.) о русском полководце, главнокомандующем русской армией во время Отечественной войны 1812 года Михаиле Голенищеве-Кутузове. Здесь также состоится сольный концерт лауреата международных конкурсов, выпускника Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Данила Потёмкина.

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