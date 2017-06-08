0
17:55
Министр культуры приветствовал участников VIII Международных Александро-Невских чтений в Пскове
17:15
«Многофункциональный» ПАИ-live состоится 9 июня в 10:00
17:11
РЖД и Tele2 подписали договор о развитии мобильной связи вдоль путей
15:40
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
14:49
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа
14:48
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти
13:43
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров
Еще новости
Общество

Награды и поздравления получили соцработники Пскова

Сегодня, 8 июня, в Пскове состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника. В нем приняли участие представители областной и городской власти, руководители и специалисты территориального управления Главного государственного управления социальной защиты населения региона, сотрудники подведомственных социальных учреждений Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Виновников торжества поприветствовал глава Пскова Иван Цецерский: «День социального работника вызывает в душе особые чувства. Социальные работники - это люди, которые могут подать пример человеколюбия, сострадания, милосердия. Я неоднократно убеждался в том, что в вашей профессии случайных людей не бывает. С вашей помощью дети и взрослые получают возможность полноценно жить». Он вручил пяти сотрудникам соцзащиты Почетные грамоты.

Поздравления в адрес социальных работников также прозвучали от руководителя территориального Управления соцзащиты Пскова Натальи Хачапуридзе. «Быть социальным работником непросто. Это миссия, которую несут по велению сердца. Благодаря вам многие люди обретают уверенность в себе и чувствуют себя полноправными членами общества», - отметила Наталья Хачапуридзе и пожелала своим коллегам терпения, благополучия и здоровья.

Грамоты администрации Псковской области получили сотрудники различных подведомственных социальных учреждений и территориального Управления соцзащиты населения.

Отметим, на сегодняшний день более 78 тысяч псковичей являются получателями свыше 40 видов мер социальной поддержки, в 8-ми отделах территориального управления города трудятся 66 государственных служащих.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Министр культуры приветствовал участников VIII Международных Александро-Невских чтений в Пскове
08 июня 2017
Министр культуры приветствовал участников VIII Международных Александро-Невских чтений в Пскове
«Многофункциональный» ПАИ-live состоится 9 июня в 10:00
08 июня 2017
«Многофункциональный» ПАИ-live состоится 9 июня в 10:00
РЖД и Tele2 подписали договор о развитии мобильной связи вдоль путей
08 июня 2017
РЖД и Tele2 подписали договор о развитии мобильной связи вдоль путей
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
08 июня 2017
Александр Котов: Профессиональный праздник социальных работников по праву считается днём добра и милосердия
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа
08 июня 2017
Подрядчик нарушил условия контракта по содержанию псковского пляжа 5
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти
08 июня 2017
Псковская область стала лидером в СЗФО по удовлетворенности населения работой органов власти 4
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров
08 июня 2017
УФАС: Площадь Ленина не предназначена для установки рекламных баннеров 12
Отмеченные на интерактивной карте участки дорог Пскова проинспектировали активисты ОНФ
08 июня 2017
Отмеченные на интерактивной карте участки дорог Пскова проинспектировали активисты ОНФ

Идет загрузка...