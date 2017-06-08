Награды и поздравления получили соцработники Пскова

17:35, 08 июня 2017, ПАИ

Сегодня, 8 июня, в Пскове состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника. В нем приняли участие представители областной и городской власти, руководители и специалисты территориального управления Главного государственного управления социальной защиты населения региона, сотрудники подведомственных социальных учреждений Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Виновников торжества поприветствовал глава Пскова Иван Цецерский: «День социального работника вызывает в душе особые чувства. Социальные работники - это люди, которые могут подать пример человеколюбия, сострадания, милосердия. Я неоднократно убеждался в том, что в вашей профессии случайных людей не бывает. С вашей помощью дети и взрослые получают возможность полноценно жить». Он вручил пяти сотрудникам соцзащиты Почетные грамоты.

Поздравления в адрес социальных работников также прозвучали от руководителя территориального Управления соцзащиты Пскова Натальи Хачапуридзе. «Быть социальным работником непросто. Это миссия, которую несут по велению сердца. Благодаря вам многие люди обретают уверенность в себе и чувствуют себя полноправными членами общества», - отметила Наталья Хачапуридзе и пожелала своим коллегам терпения, благополучия и здоровья.

Грамоты администрации Псковской области получили сотрудники различных подведомственных социальных учреждений и территориального Управления соцзащиты населения.

Отметим, на сегодняшний день более 78 тысяч псковичей являются получателями свыше 40 видов мер социальной поддержки, в 8-ми отделах территориального управления города трудятся 66 государственных служащих.