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Культура

Режим работы Псковского музея-заповедника на 10-12 июня

Опубликован режим работы Псковского музея-заповедника на 10-12 июня.

Как сообщили Псковскому агентству информации в учреждении, 10 июня с 11:00 до 18:00 будут работать Приказная палата, Власьевская башня, Поганкины палаты («Живопись древнего Пскова XV - XVII вв.»; «Художественное серебро XVI - XIX вв.»; «Народное декоративно-прикладное искусство Псковского края XIX - XX вв.»; «1100-летний Псков в истории России»), Картинная галерея, Главное здание и Мирожский монастырь (при благоприятных погодных условиях).

11 и 12 июня объекты будут открыты в такое же время.  

13 июня Мирожский монастырь закрыт для посещения.

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